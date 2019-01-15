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Yaşam

Başkentte kuyumcu soygunu: Dükkân sahibi hayatını kaybetti

Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek geniş kapsamlı çalışma başlattı

15 Ocak 2019 23:54

Ankara'da bir kuyumcudan hırsızlık girişiminde bulunan 2 kişi, dükkân sahibini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Mamak Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki Güzel Kaman Kuyumculuk'a gelen siyah giysili 2 zanlı, dükkân sahibi N.G'den altınları vermesini istedi. 

Zanlıların pompalı tüfekle tehdit ettiği N.G. tezgahın altındaki çekmeceden silahını almaya çalıştı. Bunun üzerine ateş eden zanlılar, dükkân sahibini vurarak olay yerinden kaçtı. 

Kuyumcuyu pompalı tüfek ile öldüren soyguncular kamerada

N.G, 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Zanlıların Balkiraz Mahallesi'ne kaçması üzerine polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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