-BAŞKENTTE KÜLTÜR SANAT ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2 ve 3 Aralıkta Robert Schumann'ın 200. doğum yılı dolayısıyla İbrahim Yazıcı şefliğinde konser verecek. Piyano sanatçısı Gülsin Onay'ın orkestraya eşlik edeceği konserde, Gaetano Martucci'nin ''Notturno'', Robert Schumann'ın ''Piyano Konçertosu la minör Op. 54'', Edward Grieg'in ''Peer-Gynt Suite Nr. I-II'' adlı eserleri yorumlanacak. Bilkent Senfoni Orkestrası, 26 ve 27 Kasımda, piyano sanatçısı Boris Berezovsky eşliğinde seyirci karşısına çıkacak. Orkestrayı Işın Metin'in yöneteceği konserde, Sergey Rahmaninof'un ''Piyano Konçertosu No.3, Re min. Op.30, Senfoni No.2 ve Mi min. Op.27'' eserleri seslendirilecek. Yerli ve yabancı tiyatro topluluklarının katılımıyla Başkentlilere tiyatro dolu günler yaşatmaya hazırlanan ''15. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'' 26 Kasımda başlayacak. Aralarında üniversite, belediye, köy ve çocuk ile devlet tiyatrolarının da bulunacağı 7'si yurt dışından 58 grup, sanatseverlerle buluşacak. Ankara Devlet Tiyatrosu, bu hafta 17 oyun, Ankara Devlet Opera ve Balesi ise 4 eserle sahne alacak. Başkentte hafta boyunca yapılacak kültür sanat etkinlikleri şöyle: -TİYATRO- BÜYÜK TİYATRO: ''Genç Osman'' adlı oyun, 28 ve 30 Kasımda izlenebilecek. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği oyunda, Akın Erozan, Tolga Tuncer rol alıyor. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: Çocuk oyunu ''Narnia Günlükleri'', yarın saat 11.00'de küçük seyirciyle buluşacak. İbrahim Balaban'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Şair Baba ve Damdakiler'' adlı oyun, yarın temsil verecek. Oyunda, Aydın Uysal, Bülent Çiftçi başlıca rolleri paylaşıyor. ŞİNASİ SAHNESİ: Ankara Devlet Tiyatrosunun ''Bir Savaş Hikayesi'' adlı oyun yarın tiyatroseverlerle buluşacak. ABD'li yazar Jeanne Beckwith'in yazdığı, Esra Ege'nin Türkçeye çevirdiği oyunu Aclan Büyüktürkoğlu yönetiyor. Oyunda, Ahmet Türkoğlu, Aylin Gürsoy Ariöz rol alıyor. Eserde, bir askeri üsde kendi ordu mensuplarının üzerine ateş açmaya başlayan askeri doktorun öyküsü anlatılıyor. KÜÇÜK TİYATRO: Özensizlik nedeniyle kısa sürede biten aşkları esprili bir dille işleyen ''Geç Kalanlar'' adlı oyun, yarın ve cumartesi günü seyirciyle buluşacak. Pervin Ünalp'ın yazdığı, Nesrin Üstkanat'ın yönettiği eserde, Füsun Günuğur, Levent Şenbay oynuyor. Barış Eren'in yazıp yönettiği ''Soğuk Bir Berlin Gecesi'', 30 Kasımda sahnelenecek. Oyunda, Olcay Kavuzlu, Fulya Koçak rol alıyor. Çocuk oyunu ''Keloğlan Keleşoğlan'', 28 Kasım pazar günü sahnelenecek. AKÜN SAHNESİ: Nihat Asyalı'nın ''Rab Şeytana Dedi Ki'' adlı eseri, yarın sahne alacak. Bozkurt Kuruç'un yönettiği oyunda Buğra Koçtepe, Sinan Pekinton başlıca rolleri paylaşıyor. ALTINDAĞ TİYATROSU: Semih Sergen'in yazdığı ve yönettiği ''Erkek ve Kadın'' adlı oyun, 30 Kasımda sahnelenecek. Oyunda, Bilal Gürdere, Buket Türkyılmaz rol alıyor. Yıldırım Keskin'in yazdığı, Ali Hürol'un yönettiği ''İçlerinden Hangisi?'' adlı oyun, yarın, 27 ve 28 Kasımda seyirciyle buluşacak. Oyunda, Şahin Ergüney, Alev Buharalı başlıca rolleri paylaşıyor. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı, Berkun Oya'nın uyarladığı, Bengisu Doğruer'in yönettiği ''Yaban'', 27 Kasımda seyirciyle buluşacak. Oyunda, Mesut Turan, Emre Erçil başlıca rolleri paylaşıyor. Çocuk oyunu ''Boğaçhan'', 26 ve 30 Kasımda sahnelenecek. STÜDYO SAHNE: Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yeni oyunu ''Üç Yönetmen Üç Oyun'', yarın, 28 ve 30 Kasımda temsil verecek. Türkiye ve dünya tiyatrolarında eksikliği hissedilen, genç kuşak nitelikli rejisörlerin desteklenmesini amaçlayan projenin ilk uygulaması ''Üç Yönetmen Üç Oyun'' adı altında Ankara Devlet Tiyatrosu sahnelerinde gerçekleştirilecek. Proje ile üç genç yönetmen üç ayrı oyunun rejisini yapıyor, oyunlar aynı gün aynı sahnede birer perdelik prodüksiyon olarak sanatseverlere sunuluyor. ODA TİYATROSU: Güner Sümer'in yazdığı, Olcay Poyraz'ın rejisörlüğünü üstlendiği ''Hüzzam'', yarın ve cuma günü izlenebilecek. Oyunda, Maral Üner performansını sergiliyor. ''Krem Karamel'' adlı oyun, 30 Kasımda seyirciyle buluşacak. -''15. ULUSLARARASI ANKARA TİYATRO FESTİVALİ''- Yerli ve yabancı tiyatro topluluklarının katılımıyla Başkentlilere tiyatro dolu günler yaşatmaya hazırlanan ''15. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'' 26 Kasımda başlayacak. Aralarında üniversite, belediye, köy ve çocuk ile devlet tiyatrolarının da bulunacağı 7'si yurt dışından 58 grup, sanatseverlerle buluşacak. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf'ın (TAKSAV) katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde, bu yıl Azerbaycan devlet ve çocuk tiyatrosu, KKTC Devlet Tiyatrosu, Rusya, Kosova, Hırvatistan ve İran'dan gruplar festivale renk katacak. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: 2009-2010 sezonunun en iddialı eserlerinden olan ve sergilendiği aylarda kapalı gişe oynayan G. Verdi'nin müziğiyle taçlandırdığı, Yekta Kara'nın rejisiyle Ankaralı sanatseverlerle buluşan 'Macbeth' operası 27 Kasım cumartesi günü sahnelenecek. Tiyatro, opera ve müzik sanatlarının en keyifli yanlarının kesiştiği operet eserlerinden ''Çardaş Prensesi'' 29 Kasım pazartesi prömiyer yapacak. Ünlü besteci Emmerich Kalman'ın en ünlü operetlerinden biri olan eserin rejisi Recep Ayyılmaz'a ait. Sunay Muratov ve Wolfrang Scheidt'in dönüşümlü olarak orkestra şefliğini üstlendiği operetin dekoru Tuncay Kalyon, kostümü Gazal Erten, koreografi çalışması ise Nilgün Birsel Demireller'e ait. Eserin kurgusu yanlış anlaşılmadan dolayı ayrılıklar yaşayan iki aşığın mutlu sonla biten hikayesi üzerine yapılmış. Eserde Slyva Varescu rolünde dönüşümlü olarak Funda Ateşoğlu ve Selva Erdener, Edwin Ronald rolünde Aykut Çınar, Murat Karahan, Kontes Stasi rolünde Begüm Mengü ve Sema Özer seyirci karşısına çıkacak. OPERET SAHNESİ: Kamerhan Turan ''Piyano Resitali'' 28 Kasımda izlenebilir. ''Kırmızı Ev'' adlı müzikli oyun, 30 Kasımda seyircinin karşısına çıkacak. LEYLA GENCER SAHNESİ: ''Mutlu Prens'' adlı müzikal öykü, 28 Kasım pazar günü küçük izleyiciyle buluşacak. -SİNEMA- Başkent sinemalarında bu hafta dört film seyirciyle buluşacak. Yönetmenliğini Jason Friedberg ve Aaron Seltzer'in üstlendiği, senaryosu da bu iki isme ait ''Biri Beni Isırdı'' vizyona giriyor. Komedi türündeki filmde, Matt Lanter, Ken Jeong, Anneliese Van Der Pol, Jenn Proske, Chris Riggi, Charlie Weber rol alıyor. Film, Alacakaranlık Efsanesi de dahil olmak üzere, son dönemlerin romantik gençlik filmleri ve gençlerin bunalımlı hallerine komik bir yaklaşım getiren, Black Eyed Peas, Lady GaGa gibi, gençlerin ilahı haline gelen ünlülere de mizahi bir tavırla yaklaşmaktan çekinmiyor. Haftanın diğer komedi türündeki filmi ''Git Başımdan'' seyirciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Todd Phillips'in yaptığı, senaryosu Alan R. Cohen ve Alan Freedland'a ait filmde, Robert Downey, Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Juliette Lewis Jamie Foxx, Peter Highman rol alıyor. Müzikal film ''Uçan Melekler'' sinemalarda. Yönetmenliğini ve senaryosunu Fırat Gürsoy'un üstlendiği filmde, Aydan Uysal, Serdar Güder, Okan Aydoğan, Melis Evirgen, Süleyman Bölek başlıca rolleri paylaşıyor. Komedi türündeki ABD yapımı ''Yine mi Sen?'' gösterime girecek. Yönetmenliğini Andy Fickman'ın yaptığı filmin senaryosu Moe Jelline'e ait. Filmde, Betty White, Kristen Bell, Sigourney Weaver, Kristin Chenoweth, Jamie Lee Curtis rol alıyor. Belgesel türündeki ''İki Tutam Saç: Dersim'in Kayıp Kızları'' beyazperdede. Yönetmenliğini Nezahat Gündoğan'ın yaptığı belgeselde, 1937-38 yıllarında Dersim'e yapılan ''ıslah'' amaçlı harekat sonrası asker ailelerine pay edilen yüzlerce kız çocuğunun hikayesi anlatılıyor. Filmdeki iki öyküden biri, amca torunu olan iki kız çocuğunun Dersim Harekatı'nda nasıl kaybolduklarını, askerlerce nerelere ve nasıl götürüldüklerini içeriyor. Diğer öyküdeyse ''evlatlık'' götürülen fakat bugüne kadar bulunamayan Şemsi ile Sakine'nin hikayeleri üzerinden, Dersimli ailelerin çocuklarını arama süreçleri konu ediliyor. -SERGİ- ARETE SANAT: Hayati Misman'ın resim sergisi, 30 Kasıma kadar açık kalacak. ATLAS SANAT GALERİSİ: Lütfi Özden'in ''Tecrit'' adlı tuval üzerine yağlı boya resim sergisi, 3 Aralıka kadar görülebilecek. AYSEL GÖZÜBÜYÜK SANAT EVİ: Hatice Aykanat ve Tabassum Shaen'in resim sergisi, 8 Aralıka kadar görülebilir. CERMODERN SANATLAR MERKEZİ: Ziraat Bankası ''Yüzyılın Sergisi' 25 Nisana kadar açık olacak. DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ: ''Chopin Paris'de Bestecinin Atölyesi ve Chopin'in İzinden'' sergisi, 30 Kasıma kadar ziyaret edilebilir. DOKU SANAT GALERİSİ: Alp Bartu ve Ali Demir'in resim sergisi, 13 Aralıka kadar açık kalacak. ELELE SANAT GALERİSİ: Meral Öztürk'ün seramik sergisi ay sonuna kadar ziyarete açık olacak. Erkmen Böke'nin resim sergisi, 2 Aralıka kadar sanatseverlerce gezilebilecek. GALERİ ARTİST: Özdemir Altan'ın resim sergisi 7 Aralıka kadar ziyaret edilebilir. HELİKON SANAT GALERİSİ: ''Bir arada II'' adlı sergi, 4 Aralık tarihine kadar gezilebilir. İLHAN SANATEVİ: İlhan Sanatevi 2010 Kale Festivali anısına resim sergisi, 10 Aralıka kadar açık olacak. KRİŞNA SANAT MERKEZİ: Rabia Çalışkan'ın ''Şimdi'nin Gücü'' resim sergisi 17 Aralıka kadar ziyaret edilebilir. MEDYA SANAT GALERİSİ: Nezih Danyal'ın ''Karikatür Bir Ömür'' 50. Yıl Karikatür Sergisi, 30 Kasıma kadar görülebilir. R.D ART GALERİ: Nezaket Koç'un fotoğraf sergisi, 8 Aralıka kadar ziyarete açık olacak. SANDANS SANAT GALERİSİ: Engin Türker'in resim ve heykel sergisi, 17 Aralıka kadar gezilebilir.