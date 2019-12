-BAŞKENTTE KÜLTÜR SANAT ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Ankara Devlet Tiyatrosunun yeni eseri ''Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu'', 20 Ekimdeki prömiyeriyle Başkent izleyicisinin karşısına çıkacak. Larry Gelbart ve Bert Shevelove'un kaleme aldığı, Haldun Dormen'in Türkçe'ye çevirdiği eserin yönetmeni Celal Kadri Kınoğlu. Dekor tasarımını Hakan Dündar'ın, kostümlerini Sevgi Türkay'ın hazırladığı eserin ışık tasarımı Yakup Çartık'ın, müzikleri Kemal Günüç'ün imzasını taşıyor. Koreografisini Gizem Erden'in yaptığı oyunda, Levent Çelmen, Nejat Armutçu, Can Öztopçu, Zerrin Epikmen, Ahmet Bacınoğlu, Ahmet Erkut, Güven Besimoğlu, Kutay Sungar, Sinem İslamoğlu, Doğukan Özman, Aylin Dinç, Can Atak ve Elif Çelikcan başlıca rolleri üstleniyor. Ankara Devlet Opera ve Balesinin ''Bir Tenor Aranıyor'' isimli yapıtının 19 Ekimde prömiyeri yapılacak. BÜYÜK TİYATRO: Ali Berktay'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Kerbela'', 17 ve 19 Ekimde izleyiciyle buluşacak. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: Ankara Devlet Tiyatrosunun yeni eseri ''Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu'', 20 Ekimdeki prömiyeriyle Başkent izleyicisinin karşısına çıkacak. Larry Gelbart ve Bert Shevelove'un kaleme aldığı, Haldun Dormen'in Türkçe'ye çevirdiği eserin yönetmeni Celal Kadri Kınoğlu. Oyunda, Levent Çelmen, Nejat Armutçu, Can Öztopçu, Zerrin Epikmen, Ahmet Bacınoğlu, Ahmet Erkut, Güven Besimoğlu, Kutay Sungar, Sinem İslamoğlu başlıca rolleri üstleniyor. Eser, 20 Ekimden itibaren hafta boyunca izlenebilecek. Eser, 20 Ekimden itibaren hafta boyunca izlenebilecek. AKÜN SAHNESİ: İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı ''İmparatorluk Kuranlar'' yarın, 16 ve 17 Ekimde sahne alacak. Boris Vian'ın yazdığı, Ayberk Erkay'ın Türkçeye çevirdiği oyunu Hakan Çimenser yönetti. Oyunda, Celal Kadri Kınoğlu, Mine Tüfekçioğlu, Sevinç Erol rol alıyor. Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarlayıp yönettiği müzikal oyun ''Fosforlu Cevriye'', 19, 20 ve 21 Ekimde temsil verecek. Özgün müziği Attila Özdemiroğlu'na ait oyunda Ali Hakan Beşen, Dara Tan, Deniz Baytaş, Feray Darıcı, İclal Karaduman, Kader İlhan rol alıyor. ALTINDAĞ TİYATROSU: Pervin Ünalp'in yazdığı, Nesrin Üstkanat'ın yönettiği ''Geç Kalanlar'', yarın, 16 ve 17 Ekimde sahnelenecek. Hatice Meryem'in yazdığı, Funda Mete'nin derlediği ve yönettiği ''Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun'', 19 Ekimden itibaren hafta boyunca sahne alacak. Oyunda, Devrim Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaşaroğlu ile Gonca Erçil rol alıyor. STÜDYO SAHNE: Devlet Tiyatrolarının yeni oyunlarından ''Moskova-Petuşki Yolun Sonu'' adlı oyun 15, 17, 19 ve 21 Ekimde sahnelenecek. Venedict Yerofeev'in yazdığı Umut Toprak'ın yönettiği oyunda, Murat Çidamlı, Tolga Tecer, Suat Karausta rol alıyor. Eser hafta boyunca sahnelenecek. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı, Berkun Oya'nın uyarladığı, Bengisu Doğruer'in yönettiği ''Yaban'', 20, 21 ve 23 Ekimde sahnelenecek. Oyunda Mesut Turan, Emre Erçil başlıca rolleri paylaşıyor. KÜÇÜK TİYATRO: ''Soğuk Bir Berlin Gecesi'' adlı oyun hafta boyunca izlenebilecek. Barış Eren'in yazıp yönettiği oyunda Olcay Kavuzlu, Fulya Koçak, Ferahnur Barut rol alıyor. Oyun, Avrupa'nın ortasındaki uygar bir kentte sırf dili, dini ve kültürü farklı olduğu için yabancı konumuna düşerek ötekileştirilen Tarık'ın öyküsü. ŞİNASİ SAHNESİ: Behiç Ak'ın yazıp Serhat Nalbantoğlu'nun yönettiği, dekor ve giysi tasarımını Işın Mumcu'nun hazırladığı, Cüneyt Mete, Devrim Yakut, Benian Dönmez, Merve Gül'ün rol aldığı ''Tek Kişilik Şehir'', yarın, 16 ve 17 Ekimde izlenebilecek. Modern dünyanın kadın-erkek ilişkilerini masaya yatıran ve özensizlik nedeniyle kısa sürede biten aşkları esprili bir dille işleyen ''Geç Kalanlar'' adlı oyun, 19, 20 ve 21 Ekimde seyirciyle buluşacak. Pervin Ünalp'ın yazdığı, Nesrin Üstkanat'ın yönettiği eserde Füsun Günuğur, Levent Şenbay oynuyor. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: Modern Dans Topluluğunun ''Far From Now'' adlı gösterisi, 16 Ekim Cumartesi günü sahnelenecek. Osmanlı Sarayındaki harem yaşantısını ve Kösem Sultan'ın entrikalarını konu alan ''Harem'' adlı bale eseri, 21 Ekimde izlenebilecek. Osmanlı Usul Müziği eşliğinde sahneye gelen eserin reji ve koreografisini Merih Çimenciler üstleniyor. OPERET SAHNESİ: Ankara Devlet Opera ve Balesinin ''Bir Tenor Aranıyor'' isimli yapıtının 19 Ekimde prömiyeri yapılacak. Ludwing'in müzikal komedisinin yönetmenliğini Doğan Çelik üstleniyor. Eser, Cleveland Grand Opera Topluluğunun Verdi'nin ''Otello'' operasını sahnelemesi öncesinde yaşanan komik olayları konu alıyor. Müzikli oyun ''Seslerle Anadolu'' 12 Ekim Salı günü sahne alacak. -SİNEMA- Başkent sinemalarında bu hafta 2'si yerli, 2'si yabancı yapım olmak üzere 4 yeni film seyirciyle buluşacak. Kösem Sultan'ın hayatını ve saray entrikalarını işleyen ''Mahpeyker: Kösem Sultan'' yarın sinemalarda. Tarkan Özel'in yönettiği filmde, Kösem Sultan'ı Selda Alkor canlandırıyor. Filmde, diğer rolleri Damla Sönmez, Gökhan Mumcu, Selda Özer, Ayten Soykök ve Öykü Çelik üstleniyor. Bruce Willis'in başrolünü üstlendiği ''Red'' gösterime girecek. Robert Schwentke'nin yönettiği filmin senaryosu Warren Ellis ve Cully Hamner'ın imzasını taşıyor. Bruce Willis'e Helen Mirren, Morgan Freeman, Mary-Louise Parker ve John Malkovich'den oluşan dev oyuncu kadrosunun eşlik ettiği film, emekli CIA ajanı Frank Moses'ın artık sakin bir emekli hayatı yaşamaya başlamasının ardından bir gün karşısına onu tehdit eden ve yüksek teknoloji silahlarla donanmış bir suikastçının çıkması nedeniyle eski takım arkadaşlarını yeniden toplamasını konu alıyor. Animasyon film ''Sammy'nin Maceraları'' ile Seren Yüce'nin yönettiği ''Çoğunluk'' adlı yapımlar da bu hafta seyirciyle buluşacak olan diğer filmler. -SERGİ- ATLAS SANAT GALERİSİ: Lütfi Özden'in ''Tecrit'' adlı resim sergisi, 19 Ekimden itibaren sanatseverlerce görülebilecek. Sergi, 3 Aralıka kadar açık kalacak. AYSEL GÖZÜBÜYÜK SANATEVİ: Aysel Gözübüyük'ün eserleri, 25 Ekime kadar galeride görülebilir. DEVLET RESİM VE HEYKEL MÜZESİ: ''Versay'da Müzik-La Musique a Versailles'' başlıklı sergi, 16 Ekimde sona erecek. ALMAN KÜLTÜR MERKEZİ: ''Berlin-Ankara/İstanbul/İzmir/Trabzon'' konulu mimari sergi, 9 Kasıma kadar ziyarete açık olacak. DOKU SANAT GALERİSİ: Kamil Aslanger'in resim sergisi, 25 Ekime kadar devam edecek. ELELE SANAT GALERİSİ: Meral Öztürk'ün seramik sergisi ay sonuna kadar ziyarete açık olacak. GRUP SANAT GALERİSİ: Filinta Önal'ın heykel sergisi, 11 Kasıma değin gezilebilir. GALERİ SOYUT: Mehmet Alagöz'ün resim sergisi, 28 Ekime kadar sanatseverlerle birlikte olacak. GALERİ KARA: Geçtiğimiz yıl, Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsünde, 29 Ekimde ziyarete açılan ve 28 Mart 2010 tarihine kadar İstanbulluların beğeniyle izledikleri ''Ankara: Kara Kalpaklı Kent 1923-1938'' sergisi, Ankara Üniversitesinin ev sahipliğinde açıldı. Sergi, 15 Kasıma kadar açık kalacak. GALERİ NEV: Rasih Nuri İleri'nin ''İleri Koleksiyonundan Bir Seçki'' adlı sergisi, 2 Kasıma kadar ziyaret edilebilir. İLHAN SANATEVİ: Özlem Alp'in exlibris sergisi, 12 Kasıma kadar izlenime sunulacak. SANDANS SANAT GALERİSİ: Fatih Kızılcan'ın resim sergisi, 22 Ekimde kapılarını açacak. Sergi, 10 Kasıma kadar ziyaret edilebilecek. SİYAH BEYAZ SANAT GALERİSİ: Bedri Baykam, dışa vurumculuğun Van Gogh ve Gauguin'le birlikte en önemli öncülerinden kabul edilen ünlü Norveçli sanatçı Edward Munch anısına, 13 adet 4-D yapıt gerçekleştirdi. ''Bedri Baykam 'Edvard Munch'a Saygı'' adlı sergi, 3 Kasıma kadar açık kalacak. SEVGİ SANAT GALERİSİ: Ömer Muz'un resim sergisi, 12 Kasıma kadar Başkentli sanatseverlerle birlikte olacak. TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ SERGİ SALONU: Zuhal Yılmaz'ın yağlıboya resim sergisi, 31 Ekime kadar gezilebilecek.