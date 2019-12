-Başkentte kültür sanat ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Şehrazat'ın hayatta kalabilmek için 1001 gece anlattığı masallardan ''Ali Baba ve Kırk Haramiler'', operası 20 yılın ardından Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 22 Ekim'de prömiyeri yapılacak olan eserde, karısı Ayşe, oğlu Abdullah ve kölesi Nurcihan ile yoksul bir hayat süren Ali Baba'nın, Kırk Haramiler'in mağarasının sırrını öğrendikten sonra yaşadıklarını konu alıyor. Entrika, kıskançlık ve aşkın yanı sıra günümüz toplumuna göndermelere olanak tanıyan konusu, fantastik metni, bu metni bütünleyen makamsal müziği ve geleneksel renkleri barındıran görsel zenginliğiyle tamamıyla bir Türk operası olan eserin bestesi Selman Ada'ya, rejisi Murat Göksu'ya, dekoru Nihat Kahraman'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koro şefliği Alessandro Cedrone ve Sunay Muratov'a, ışık düzeni Fuat Gök'e ait. Eserde, Ünüşan Kuloğlu, Hüseyin Likos, Bülent Ateşoğlu, Tuncay Kurtoğlu, Gürhan Gürgen, Cem Beran Sertkaya, İnanç Makinel, Tunver Tercan, Selva Erdener, Görkem Ezgi Yıldırım, Şebnem Oksal ve Tuğba Mankal başlıca rolleri paylaşıyor. Ankara Devlet Tiyatrosu bu hafta 9 oyun, Ankara Devlet Opera ve Balesi 4 eserle izleyici karşısında olacak. Bilkent Senfoni Orkestrası, 22 Ekim'deki konserinde Ernest Martinez Izquierdo şefliğinde keman sanatçısı Alena Bayeva'ya eşlik edecek. Konserde, Sergei Prokofyef'in ''Keman Konçertosu No.2, Sol minör Op. 63'' ve Richard Strauss'un ''Der Bürger als Edelmann Süiti'' seslendirilecek. Başkentte hafta boyunca gerçekleştirilecek kültür sanat etkinliklerinden bazıları şöyle: -Tiyatro- Büyük Tiyatro: ''Kerbela'' yarın ve 23 Ekim Pazar günü sanatseverlerle buluşacak. Ali Berktay'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği oyunun dekor tasarımı Murat Gülmez, giysi tasarımı Hale Eren, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait. Oyunda, aralarında Rengin Samurçay, Gül Gökçe, Aysel Çakar Kara, Ötüken Hürmüzlü, Gül Gökçe, Alpay Ulusoy, Erdinç Gülener, Serdar Kayaokay, Volkan Benli, Leyla Gülener'in de bulunduğu kalabalık oyuncu kadrosu rol alıyor. Orkestrada, Tahsin İncirci, Cüneyt Balkız, Artemis Sis Balkız, Tarlan Gazanferoğlu, Seda Yaldız, Muhsin Gurbani, Arzov Gurbani, Gülay Ülgentürk, Sertaç Koyuncu, Taylan Kırıcı, Halis Işık, İlke Türkdoğan ve Hüsnü Kızılgöz bulunuyor Şinasi Sahnesi: Tennessee Williams'ın yazdığı, Can Yücel'in çevirdiği, Jason Hale'nin yönettiği ''Sırça Kümes'' hafta boyunca izlenebilecek. Büyük buhran döneminde Amerika'da geçen oyunda, 1937'de St. Lois'de yaşayan parçalanmış bir ailenin yoksulluğa karşı verdiği hayatta kalma çabası anlatılıyor. Dekoru İnci Kangal, ışığı Yakup Çartık'a ait oyunda Meltem Keskin Bayur, Orhan Özyiğit, İrfan Kılınç, Gülin Ersoy rol alıyor. Küçük Tiyatro: Angelo Savelli'nin yazıp yönettiği ''Figaro'' adlı oyun hafta süresince seyirciyle buluşacak. Ankara Devlet Tiyatrosunun yeni oyununun dekor ve kostüm tasarımı Ceren Karahan'ın imzasını taşıyor. Işık düzenini Zeynel Işık'ın gerçekleştirdiği yapıtın müzik direktörü Can Atilla. Şivan Binici, Tolga Tecer, Erdinç Doğan, Orkide Çivicioğlu, Aylin Atilla Konak, Aylin Levent, Deniz Yılmaz ve Burak Talı'nın rol aldığı oyun, Fransız Devrimi'nden 10 yıl sonra başarısız bir devrimin yaşandığı Napoli'de geçiyor. Eser, hafta boyunca izlenebilecek. Akün Sahnesi: ''Nazım Hikmet'in 'Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan Onbir Tablo'', bugün, yarın ve 22 Ekim'de sahnelenecek. Rüştü Asyalı'nın yönettiği eserin dekor ve kostüm tasarımı Hakan Dündar'ın, ışık düzeni Ersen Tunççekiç'in imzasını taşıyor. Yapıtta, Nazım Hikmet'in eserinden 11 bölümü Rüştü Asyalı ile Cem İdiz sunuyor. Altındağ Tiyatrosu: Faruk Erem'in yazdığı, Mehmet Baydur'un oyunlaştırdığı, Volkan Özgömeç'in yönettiği ''Elma Hırsızları'', hafta boyunca seyirciyle birlikte olacak. Faruk Erem'in ''Bir Ceza Avukatının Anıları'' adlı eserinden Mehmet Baydur tarafından oyunlaştırılan eser, hukuk ve yasaların adil olması zorunluluğunu farklı sosyal çevrelerden insanların yaşanmış gerçek hayat hikayeleriyle anlatıyor. Dekor tasarımı Kerem Çetinel'e, ışığı Kazım Öztürk'e ait eserin müziği Cem İdiz imzasını taşıyor. Eserde, Ahmet Türkoğlu, Oktay Dal, Edip Tümerkan, Levent Şenbay, Tolga Çiftçi, Çağrı Evren Turan başlıca rolleri paylaşıyor. İrfan Şahinbaş Sahnesi: Arthur Miller'in yazdığı, Yıldırım Türker'in dilimize çevirdiği, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Orkestra'' adlı yapıt, bugün, 22 Ekim ve 26 Ekim'de temsil verecek. Dekoru Murat Gülmez'e, kostümü Hale Eren'e, ışığı Önder Arık'a ait eserde, Zeynep Hürol, Funda Gökgücü, Özlem Gür, Miraç Eronat, Aysın Işımer, Şeyda Akova Balcıoğlu, Mehmet Gökçer, Okay İrkören başlıca rollere paylaşıyor. Stüdyo Sahne: 'Üç Yönetmen Üç Oyun'' projesi kapsamında ''Karıncalar'', ''Köroğlu'nun Meydana Çıkışı'' ve ''Bekleyiş'', yarın ve 23 Ekim'de izlenebilecek. Nikolay Vasiliyeviç Gogol'un ''Bir Delinin Hatıra Defteri'', 25 Ekim'de sahne alacak. Sylvie Luneau ile Roger Coggio'nun uyarladığı, Coşkun Tunçtan'ın Türkçeleştirdiği yapıtın proje tasarımı ve yönetmenliğini Cem Emüler üstleniyor. Eserde, 1960'lı yıllarda Türk tiyatrosunun büyük ustası Genco Erkal'ın iki farklı yorumla canlandırdığı Aksenti İvanoviç Poprişçin'i Erdal Beşikçioğlu canlandırıyor. Eserin dekor ve giysi tasarımı Sertel Çetiner'in, ışık düzeni Seyhun Ayaş ile Zeynel Işık'ın, müzik, ses ve efekt tasarımı da Tayfun Gültutan'ın imzasını taşıyor. Oda Tiyatrosu: Nazlı Nihan Şenol'un yazdığı, Maral Üner'in yönettiği ''Dönülmez Akşamın Ufkundayız'', bugün, yarın ve 22 Ekim'de sahne alacak. Dekor ve kostüm tasarımını Gül Emre'nin üstlendiği yapıtın ışık tasarımı Burhanettin Yazar'ın imzasını taşıyor. Eserde Mehmet Ege ile Işıl Poyraz rol alıyor. -Opera-bale- Opera Sahnesi: Şehrazat'ın hayatta kalabilmek için 1001 gece anlattığı masallardan ''Ali Baba ve Kırk Haramiler'', operası 20 yılın ardından Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 22 Ekim'de prömiyeri yapılacak olan eserde, karısı Ayşe, oğlu Abdullah ve kölesi Nurcihan ile yoksul bir hayat süren Ali Baba'nın, Kırk Haramiler'in mağarasının sırrını öğrendikten sonra yaşadıklarını konu alıyor. 22 Ekim'de prömiyer yapacak eserde, Ünüşan Kuloğlu, Hüseyin Likos, Bülent Ateşoğlu, Tuncay Kurtoğlu, Gürhan Gürgen, Cem Beran Sertkaya, İnanç Makinel, Tunver Tercan, Selva Erdener, Görkem Ezgi Yıldırım, Şebnem Oksal ve Tuğba Mankal başlıca rolleri paylaşıyor. Eser, 26 Ekim'de de seyircinin karşısında olacak. Victor Hugo'nun ölümsüz yapıtından uyarlanan ''Notre Dame'ın Kamburu'' balesi, 24 Ekim'de özel temsil verecek. Armağan Davran ile Volkan Ersoy'un koreografisini yaptığı ve librettosunu yazdığı, Bujor Hoinic'in de müzik düzenlemesini ve orkestra şefliğini üstlendiği iki perdelik eserin dekoru Adnan Öngün, kostümleri ise Çimen Somuncuoğlu imzasını taşıyor. Koreografisinden müzik düzenlemesine, orkestra yönetiminden dekor ve kostümlerine kadar tamamen Türk yapımı olan eserde, olaylar ''Esmeralda'' adındaki güzel çingeneye büyük hayranlık besleyen ancak tüm çabalarına rağmen onu katedralin papazının entrikalarından koruyamayan kambur zangoç Quisamodo'nun gözünden sahneye aktarılıyor. Modern Dans Balesi ''Başlangıç'' 25 Ekim Salı günü temsil verecek. Leyla Gencer Sahnesi: ''Sihirmaz Oz'' adlı çocuk müzikali 23 Ekim pazar günü özel temsille minik seyircinin karşısında olacak. -Orkestra- Bilkent Senfoni Orkestrası: Bilkent Senfoni Orkestrası, 22 Ekim'deki konserinde Ernest Martinez Izquierdo şefliğinde keman sanatçısı Alena Bayeva'ya eşlik edecek. Konserde, Sergei Prokofyef'in ''Keman Konçertosu No.2, Sol minör Op. 63'' ve Richard Strauss'un ''Der Bürger als Edelmann Süiti'' seslendirilecek. -Sinemalar- Başkent sinemalarında bu hafta 3 yeni film izleyiciyle buluşacak. ''Paranormal Activity'' serisinin üçüncü filmi vizyona giriyor. Katie Featherston, Chloe Csengery, Mark Fredrichs'in başlıca rollerini paylaştığı filmin prodüksiyonunu ilk iki filmin de yapımcılığını yürüten Oren Peli ve Jason Blum üstleniyor. Yönetmen koltuğunda bu sefer Henry Joost ve Ariel Schulman oturuyor. Yönetmenliğini Steven Soderbergh'in yaptığı bilim kurgu, gerilim türündeki ''Salgın'' seyirciyle buluşacak. Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne'in başlıca rollerini paylaştığı filmde, hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen,insanları birkaç gündür içinde öldüren, ölümcül bir virüsün salgın şeklinde yayılması ve yaşanan olaylar anlatılıyor. Senaryosu Scott Z. Burns imzasını taşıyan filmin dünya prömiyeri 68. Venedik Film Festivali'nde yapılmıştı. Arnold Schwarzenegger'le özdeşleşen ''Conan'', yenilenmiş ve aslına daha sadık bir uyarlamayla, 3 boyutlu olarak sinemalara geri dönüyor. Başrolünde Jason Momoa'nın yer aldığı film, Hyboria'nın tek umudu Kimmeryalı savaşçı Conan'ın, babasının ve talan edilen köyünün intikamını almak için dehşet verici canavarlar, güçlü rakipler ve kötülüğün her türlü vücut bulmuş haliyle savaşmasını anlatıyor. Yönetmenliğini Marcus Nispel'in yaptığı filmin kadrosunda Jason Momoa, Rose McGowan, Stephen Lang, Ron Perlman, Rachel Nichols, Leo Howard, Saïd Taghmaoui, Bob Sapp gibi oyuncular bulunuyor. -Sinemalardan- Metropol: ''Paranormal Activity 3'', ''Conan'', ''Hayat Sana Güzel'', ''Üç Silahşörler'', ''Salgın'', ''Çelik Yumruklar'', ''Şey''. Optimum: ''Conan'', ''Paranormal Activity 3'', ''Oğul'', ''Katilin Yüzü'', ''Çelik Yumruklar'', ''Arabalar 2'', ''Bir Zamanlar Anadolu'da'', ''Şirinler''. Bahçelievler Büyülü Fener: ''Paris'te Son Gece'', ''Çılgın Aptal Aşk'', ''Katilin Yüzü'', ''Üç Silahşörler'', ''Bir Zamanlar Anadolu'da'', ''Arkadaştan Öte''. Kızılay Büyülü Fener: ''Paranormal Activity'', ''Salgın'', ''Conan'', ''Katilin Yüzü'', ''Şeytanın İkizi'', ''Üç Silahşörler'', ''Hayat Sana Güzel'', ''Bir Gün'', ''Şey'', ''Çelik Yumruklar'', ''Bir Zamanlar Anadolu'da''. -Sergi- Arete Sanat Galerisi: Adem Genç'in sergisi, 30 Ekim'e kadar açık kalacak. Armoni Sanat Galerisi: Zahide Yükseler'in resim sergisi 5 Kasım'a kadar ziyaretçi kabul edecek. Doku Sanat Galerisi: Hasan Taşdemir'in sergisi, 24 Ekim'e kadar görülebilir. Elele Sanat Galerisi: Funda İyce Tuncel'in sergisi, 30 Ekim'e kadar gezilebilir. Fırça Sanat Galerisi: Aşan Cora'nın sergisi, 30 Ekim'e değin açık olacak. Galeri Gözde: Hıdrı Yağcı/Necmettin Yağcı'nın sergisi, 29 Ekim'e kadar izlenimde olacak. Galeri Polart: Nusret Orcan/Osman Akbay'ın sergisi, 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Galeri Soyut: Semih Kaplan'ın sergisi, 26 Ekim'e kadar görülebilir.