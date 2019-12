-BAŞKENTTE KÜLTÜR SANAT ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bugün Ankara Üniversitesi 75. Yıl Konseri ile seyirciyi selamlayacak. Bilkent Senfoni Orkestrası da yarın ve 5 Mart Cumartesi günü piyano sanatçısı Fazıl Say'a eşlik edecek. Şef Yasuo Shinozaki yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ndeki konserinde, kontra tenor Kaan Buldular ile trompet sanatçıları Cem Sevgi ve Kutay Maktay ile sahneye çıkacak. Konserde Antonio Vivaldi'den ''Arya'', George Frideric Haendel'den ''Aryalar'', Francesco Manfredini'den ''İki trompet için Konçerto'', Antonio Vivaldi'den ''İki trompet için Konçerto'', ''R.V 537 Do Majör'', Antonin Dvorak'tan ''8. Senfoni'', ''Sol Majör Op.88'' seslendirilecek. Orkestra, yarın da aynı programla CSO binasında sahne alacak. Bilkent Senfoni Orkestrası, yarın ve 5 Martta piyano sanatçısı Fazıl Say'a eşlik edecek. Şef Gürer Aykal yönetimindeki orkestra, Gershwin'in ''Rhapsodie in Blue'' ile Fazıl Say'ın ''İstanbul Senfonisi'' eserlerini yorumlayacak. -TİYATRO- Ankara Devlet Tiyatrosu da bu hafta 21 oyunla seyircinin karşısında olacak. BÜYÜK TİYATRO: Ali Berktay'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Kerbela'', yarın ve 6 Mart Pazar günü izlenebilir. Dekorunu Murat Gülmez, kostümlerini Hale Eren'in hazırladığı oyunun ışık düzeni Yakup Çartık'a ait. Oyunda, Rengin Samurçay, Aysel Çakar Kara, Ötüken Hürmüzlü, Gül Gökçe, Alpay Ulusoy, Erdinç Gülener, Serdar Kayaokay, Volkan Benli, Leyla Gülener, Nihat Hakan Güney ve Ersin Ayhan başlıca rolleri paylaşıyor. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği ''Genç Osman'' adlı oyun, 8 Martta Salı günü Ankaralılar'ın beğenisine sunulacak. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: ''Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu'' adlı müzikal, bugün, yarın ve 5 Martta seyirciyle buluşacak. Haldun Dormen'in Türkçe'ye çevirdiği oyunun yazarı Larry Gelbart ve Bert Shevelove. Levent Çelmen, Nejat Armutçu, Can Öztopcu, Zerrin Epikmen, Ahmet Bacınoğlu, Ahmet Erkut, Güven Besimoğlu, Kutay Sungar, Sinem İslamoğlu ve Doğukan Özman başlıca rollerini paylaştığı oyunun yönetmenliğini Celal Kadri Kınoğlu üstleniyor. Müzikal çocuk oyunu ''Benim Tatlı Meleğim'', yarın ve 6 Martta sahnelenecek. Metin Arslan'ın yazıp yönettiği oyunun dekoru Hakan Dündar, giysileri Ceren Karahan, ışık tasarımı Yakup Çartık, müzikleri Meltem Taşkıran, dans düzeni Yasemin Erkan imzasını taşıyor. Oyunda, zeki, duygusal ve içine kapanık bir çocuk olan Selim'in hayal dünyasındaki yolculuğu anlatılıyor. ŞİNASİ SAHNESİ: Devlet Tiyatrosunun usta sanatçılarından Ali Hürol'un yönetmenliğini üstlendiği ''Haydi Karına Koş'' adlı vodvil türündeki oyun, bugün, yarın, 5 Mart ve 9 Mart Çarşamba günü temsil verecek. Ray Cooney'in yazdığı oyunun yönetmenliğini Ali Hürol üstlendi. Dekoru Güven Öktem, giysileri İnci Kangal, ışığı Mehmet Yaşayan'a ait oyuna, Cüneyt Mete, Ünsal Coşar, Şirin Giobbi, Pelin Dikmenoğlu, Savaş Tamer, Şahap Sayılgan, Mert Hürol, Ayşe Pelin Gün rol alıyor. Oyunda, İngiltere'de bir taksi şoförünün başından geçen ilginç ve karmaşık olaylar anlatılıyor. Rada Moskowa'nın eserinden Tuğrul Çetiner'in Türkçe'ye çevirdiği ''Nereye Koşuyorsun Böyle Minik Tay'' adlı çocuk oyunu, bugün izlenebilir. KÜÇÜK TİYATRO: Özensizlik nedeniyle kısa sürede biten aşkları esprili dille işleyen ''Geç Kalanlar'', bugün ve yarın seyircisiyle buluşacak. Pervin Ünalp'ın yazdığı, Nesrin Üstkanat'ın yönettiği eserin dekorunu Işın Mumcu, kostümlerini Sevgi Türkay hazırladı. Işık düzenini Osman Uzgören'in yaptığı eserde, Füsun Günuğur, Levent Şenbay, Dilara Keyf Günüç ve Deniz Alver Çamlıdağ oynuyor. Savaş Dinçel'in yazdığı ''Uçurtmanın Kuyruğu'', 8-9 Martta sahnelenecek. Hakan Çimenser'in yönettiği oyunun dekoru Sertel Çetiner, giysiler Nalan Türkoğlu, ışık Şükrü Kırımlıoğlu'na ait. Olcay Kavuzlu ve Mithat Erdemli'nin başrolü paylaştığı oyunda, ''Bir gün hepimiz mutlaka kendimizle hesaplaşırız'' teması anlatılıyor. Çocuk oyunu ''Keloğlan Keleşoğlan'', bugün ve 8 Martta sahnede olacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının ''Bit Yeniği'' oyunu 5-6 Martta izlenebilir. AKÜN SAHNESİ: Nazım Hikmet'in yazdığı, Nihat Asyalı'nın derlediği, Rüştü Asyalı'nın yönettiği ''Nazım Hikmet'in 'Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan Onbir Tablo'' adlı sunum, bugün, yarın ve 5 Martta beğeniye sunulacak. Dekor tasarımı Hakan Dündar, ışık tasarımı Ersen Tunççekiç, müziği Cem İdiz'e ait sunumda, yönetmen yardımcılığını Berin Ötenel üstlendi. Oyunu, Rüştü Asyalı ve Cem İdiz sunuyor. Nihat Asyalı'nın ''Rab Şeytana Dedi ki'' adlı eseri, 8-9 Martta sahnelenecek. Bozkurt Kuruç'un yönettiği oyunun dekorlarını Güven Öktem, kostümlerini Esra Selah, ışık düzenlemesini ise Zeynel Işık yaptı. Buğra Koçtepe, Sinan Pekinton, Durukan Ordu, Fatma Öney, Serhat Elifer, Dilber Evrim Alev Bağcı, Gülden Çelen, Hakan Töngülüs, Nurcihan Ergün, Ozan Hikmet Özcan, Özlem Sayın, Perran Vurdum ve Alican Güçoğlu'nun başlıca rolleri paylaştığı oyunda, orkestrada Ayşe Gülüm Sürmen, Fethi Güçer, Zafer Gerdanlı ve Gökhan Över yer alıyor. 6-16 yaş grubu izleyiciler için tavsiye edilen çocuk oyunu ''Camdan Kalp'', 6 Martta temsil verecek. ALTINDAĞ TİYATROSU: ''Erkek ve Kadın'' adlı yapıt, bugün, yarın ve 5-6 Martta izlenebilir. Bilal Gürdere, Buket Türkyılmaz, Nesrin Üstkanat, Emine Semra Gökalp, Oktay Dal, Pınar Gün, Akın Berk Sağıroğlu'nun rol aldığı oyunun dekor ve kostümleri Sertel Çetiner, ışık tasarımı Ahmet Karademir, müzik düzeni Can Atilla'ya ait. Hatice Meryem'in yazdığı, Funda Mete'nin derlediği ve yönettiği ''Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun'', 8-9 Martta sahnelenecek. Dekor tasarımını Ceren Karahan, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı eserin ışık düzeni Zeynel Işık'ın imzasını taşıyor. Oyunda, Devrim Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaşaroğlu ile Gonca Erçil rol alıyor. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Bir kasabada işlenen çocuk cinayetleri nedeniyle bir yazarın sorgulanmasıyla gelişen olayları anlatan ''Yastıkadam'' adlı oyun, bugün ve 5 Martta seyircinin karşısında olacak. İrlandalı Martin McDonagh'ın yazdığı, Yusuf Eradam'ın Türkçe'ye çevirdiği ve İlham Yazar'ın yönettiği oyunda, Mesut Turan, Murat Çidamlı, Emre Erçil ile Tolga Tekin rol alıyor. Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Şair Baba ve Damdakiler'' adlı oyun, 9 Martta temsil verecek. Bursa Cezaevinde kalırken tanıştığı Nazım Hikmet'ten ders alıp kendini geliştirerek ünlü bir ressam olan İbrahim Balaban'ın, cezaevi günlerini anlattığı eserde Aydın Uysal, Bülent Çiftçi, Cengiz Uzun, Cem Balcı, Eda Yılmaz Yener, Erdinç Doğan, Erkan Alpago, Esra Akdoğan, Gültekin Gülkan, Mehmet Ali Toklu ve Miraç Eronat başlıca rolleri paylaşıyor. Çocuk oyunu ''Boğaçhan'' yarın ve 8 Martta izlenebilir. STÜDYO SAHNE: ''İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar'' adlı oyun, yarın ve 6 Martta beğeniye sunulacak. Sevim Burak'ın yazdığı, İskender Altın'ın yönettiği oyunda, Funda Gökgücü ile Elvin Beşikçioğlu rol alıyor. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Funda Karasaç, ışık tasarımı Şükrü Kırımoğlu'na ait. ''Bir Delinin Hatıra Defteri'' adlı yapıt, 8 Martta sahnelenecek. ODA TİYATROSU: 2009-2010 Sanat Kurumu ''Övgüye Değer Oyun Yazarı Ödülü''nü alan Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Ünsal Coşar'ın yönettiği ''Krem Karamel'', bugün, yarın ve 5 Martta beğeniye sunulacak. Dekoru Hakan Dündar, ışığı Osman Uzgören, giysileri Funda Karasaç'a ait oyunda, Servet Pandur rol alıyor. Nazlı Nihan Şenol'un yazdığı, Maral Üner'in yönettiği ''Dönülmez Akşamın Ufkundayız'' adlı eser, 8-9 Martta izlenebilir. Dekor ve kostüm tasarımı Gül Emre, ışığı Burhanettin Yazar'a ait oyunda, Mehmet Ege, Işıl Poyraz ve Ahmet Yılmaz rol alıyor. -OPERA-BALE- Ankara Devlet Opera ve Balesi, ''Zorba'', ''Çardaş Prensesi'', ''Harem'', ''İçimizden Biri'' ile ''Küresel Isınma'' adlı eserleri sahneleyecek. OPERA SAHNESİ: Ankara Devlet Opera ve Balesi, sahnelendiği 35 ülkede büyük ilgi gören ''Zorba'' balesini bugün izleyiciyle buluşturacak. Her türlü acı ve sıkıntının üstesinden gelen bir yaşamın mesajını ileten ''Zorba'', Mikis Theodorakis'in müziği ve Lorca Massine'nin Yunan danslarını da kattığı koreografisiyle sahneleniyor. Eserde orkestrayı Bujor Hoinic, koroyu Mustafa Erdoğan yönetecek. Dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay'a, ışık düzeni Fuat Gök'e ait eserde, ''Zorba'' rolünde Burak Kayıhan ve Oliver Spence, ''John'' rolünde Cankat Özer, Eren Keleş ve Burak Kayıhan, ''Marina'' rolünde Ayşem Sunal, Almula Ersoy ve Mine Örsçekiç sahne alıyor. Tiyatro, opera ve müzik sanatlarının en keyifli yanlarının kesiştiği operet eserlerinden ''Çardaş Prensesi'', 5 Mart Cumartesi günü sahnelenecek. Ünlü besteci Emmerich Kalman'ın en ünlü operetlerinden olan eserin rejisini Recep Ayyılmaz üstleniyor. Sunay Muratov ve Wolfrang Scheidt'in dönüşümlü olarak orkestra şefliğini üstlendiği operetin dekoru Tuncay Kalyon, kostümü Gazal Erten, koreografi çalışması ise Nilgün Birsel Demireller'e ait. Eserin kurgusu, yanlış anlaşılmadan dolayı ayrılıklar yaşayan iki aşığın mutlu sonla biten hikayesi üzerine yapılmış. Osmanlı Sarayı'ndaki harem yaşantısı ile Kösem Sultan'ın entrikalarını konu alan ''Harem'' adlı bale eseri, 7 Mart Pazartesi günü temsil verecek. Osmanlı usul müziği eşliğinde sahneye gelen eserin reji ve koreografisini Merih Çimenciler üstleniyor. Modern Dans Topluluğu ''İçimizden Biri'' adlı eseri 9 Martta beğeniye sunacak. LEYLA GENCER SAHNESİ: ''Küresel Isınma'' adlı çocuk balesi, 6 Martta izleyicileriyle buluşacak. -72. KOĞUŞ, VİZYONA GİRİYOR- Başkent sinemalarında bu hafta 3 yeni film seyirciyle buluşacak. Orhan Kemal'in başyapıtlarından biri olan 72. Koğuş, beyazperdede. Murat Saraçoğlu'nun yönettiği, senaryosunu Ayfer Tunç'un yazdığı filmde, Yavuz Bingöl, Kerem Alışık, Hülya Avşar, Songül Öden, Nursel Köse rol alıyor. Filmde, 1940'lı yıllarda 2. Dünya Savaşı'nın etkisinde kalan Türkiye'nin kıtlık yılları, bir cezaevi koğuşu mekan alınarak anlatılıyor. Bilim kurgu filmi ''Kader Ajanları'' vizyona giriyor. George Nolfi'nin senaryolaştırıp yönettiği filmde, Matt Damon, Emily Blunt, Terence Stamp, Daniel Dae Kim, John Slattery rol alıyor. Philip Dick'in ''Adjustment Team'' adlı kısa öyküsünden uyarlanan filmde, birbirlerini seven politikacı ve balerinin, bir araya gelmelerini engellemeye çalışan gizemli güçlere karşı verdiği mücadele konu ediliyor. Aksiyon animasyon çizgi film ''Rango'' sinemalarda. Gore Verbinski'nin yönettiği ABD yapımı filmin senaryosu, James Ward Byrkit, John Logan ve Gore Verbinski'ye ait. Johnny Depp, Alfred Molina, Timothy Olyphant, Abigail Breslin, Bill Nighy'nin seslendirdiği film, kendini ve zamanla da kasabayı kurtaran bilindik klasik yabancı Western efsanesine heyecan verici yeni bir boyut katıyor. ARMADA: ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''72. Koğuş'', ''Ya Sonra'', Kaçış Planı'', ''Siyah Kuğu'', ''Kurtlar Vadisi Filistin'', ''Eyyvah Eyvah 2'', ''İz Peşinde'', ''Rango'', ''Kader Ajanları'' METROPOL: ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Kader Ajanları'', ''72. Koğuş'', ''Siyah Kuğu'', ''Ya Sonra'', ''İncir Reçeli'', ''Çalgı Çengi'' MEGAPOL: ''İz Peşinde'', ''Kurtlar Vadisi Filistin'', ''Ya Sonra'', ''Eyyvah Eyvah 2'' OPTİMUM: ''Ya Sonra'', ''Rango'', ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Çalgı Çengi'', ''Kader Ajanları'', ''Kurtlar Vadisi Filistin'', ''72. Koğuş'', ''Eyvah Eyvah 2'' KIZILAY BÜYÜLÜ FENER: ''Kader Ajanları'', ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Ya Sonra'', ''127 Saat'', ''İz Peşinde'', ''Siyah Kuğu'', ''Kaçış Planı'', ''72. Koğuş'', ''Çalgı Çengi'', ''Zoraki Kral'', ''Sanctum'' BAHÇELİEVLER BÜYÜLÜ FENER: ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Ya Sonra'', ''Siyah Kuğu'', ''72. Koğuş'', ''İncir Reçeli''