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Politika

Başkentte kulisler hareketlendi

TBMM’de 326 sandalyenin sahibi olan AKP’de gözler yeni kabine ve TBMM Başkanlığı’na çevrildi. Başkent kulislerinde

14 Haziran 2011 03:00



T24  - Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM’de 326 sandalyenin sahibi olan AKP’de gözler yeni kabine ve TBMM Başkanlığı’na çevrildi. Başkent kulislerinde isimler birbirini kovalıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın son 9 yılda beraber yürüdüğü eski kabine arkadaşlarından bazılarını değiştireceği konuşuluyor.


Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ mı?

Sürpriz listesinde Adalet Bakanlığı için AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın adı geçiyor. İzmir’de artan oyların mimarlarından eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın başbakan yardımcısı olacağına dikkat çekiliyor. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in de Genel Merkezde görevlendirileceği söyleniyor. AB eski Genel Sekreteri AKP’nin yeni milletvekili Volkan Bozkır’ın da kurulacak kabinede görev alabileceği belirtiliyor.


TBMM başkanı olarak bırakmak

Kulislerde, Bülent Arınç, Vecdi Gönül, Abdülkadir Aksu ve Cemil Çiçek’in siyasi hayatlarını TBMM Başkanı olarak noktalamak istediklerine dikkat çekiliyor. Ancak, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun da adı Meclis başkanlığı listesine girdi.

61. hükümetin kabinesinde bazı bakanların görev alanlarında değişiklik yapılması beklenirken, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Cemil  Çiçek, ( TBMM Başkanı listesinde de adı var), Zafer Çağlayan, Vecdi Gönül, Nihat Ergün, Taner Yıldız, Mehmet Şimşek ve Faruk Çelik yerlerini koruyacak isimler arasında.


2012 yılı AKP kongresi

AKP için 2012 kongre yılı olacak.50 kişilik MKYK listesi belirlenecek. Genel merkezin vitrinine konulacak isimler şekillenecek. Başbakan Tayyip Erdoğan, 12 Haziran seçimlerinde liste dışında bıraktığı eski milletvekillerini genel merkezde görevlendirecek. 2012 aynı zamanda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresiyle ilgili tartışmalara son nokta konulduğu bir yıl olacak. Kulislerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresini 7 yılda tamamlaması için de çalışma yapılacağına dikkat çekiliyor.


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