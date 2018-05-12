Başkentte köy hayatının ayrıcalıkları İncek BellaPais'te yaşanacak

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)-AKDENİZ’in huzurunu ve keyfini başkente getiren İncek BellaPais Konutları görücüye çıktı. İncek BellaPais Konutları farklı yaşam alanlarıyla büyükşehirde köy hayatının ayrıcalıklarını yaşatmayı amaçlıyor.

Adını Girne’nin dünyaca tanınan Bellapais (Beylerbeyi) köyünden alan ve ‘İncek\'te bir Akdenizli” temasıyla projelendirilen İncek BellaPais Konutları, yapılan lansman ile görücüye çıktı. Tanıtıma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, Ankara Ticaret Odası Başkan Vekil Halil İbrahim Yılmaz, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, ATO Eski Başkanı Sinan Aygün ile çok sayıda davetli katıldı.

\"HEM ŞEHİR HEM DE KÖY HAYATINI BİR ARAYA GETİRİYORUZ\"

Türkiye ve KKTC’de 50 yıldır özgün projeler gerçekleştiren Barış İnşaat güvencesiyle Ankara’da inşa edilen İncek BellaPais Konutları, Akdeniz’in huzurunu ve keyfini başkente getiriyor. İncek BellaPais Konutları farklı yaşam alanlarıyla büyükşehirde köy hayatının ayrıcalıklarını yaşatmayı amaçlıyor. Barış İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyüz, tüm tatillerini Girne’deki BellaPais Köyünde geçirdiğini belirterek yapacakları projeyle köy hayatına özlem duyanları ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi. Yaklaşık 8 bin 500 metrekare içerisinde köy alanının mevcut olacağını bildiren Akyüz şöyle konuştu:

\"PROJEMİZİN İSMİ KIBRIS\'TAN GELDİ\"

“BellaPais ismi bende çok güzel duygular oluşturuyor. Geçen yaz eşimle orada tatildeydim. Köyün sokaklarında gezerken o süre zarfında yeni başlayacağımız proje için isim arıyorduk. Niçin BellaPais olmasın dedim. Biz Kıbrıs’ı, o köyü çok seviyoruz. Projemizin ismi de oradan geldi. Bizim şuan yapmış olduğumuz proje hem şehir hayatı, hem de köy hayatıdır. İnsanlar aileleriyle birlikte çeşitli aktiviteler yapıyorlar. Arsamızın yaklaşık 30 bin metrekare içerisinde,15 bin metrekare yeşil alanımız var. Bununla beraber 8 bin 500 metrekare de köy alanımız mevcut olacaktır. Bunun içerisinde değirmeni, göletleri, çocukların rahatlıkla gezip dolaşabileceği yerler mevcut olacaktır. Hepsi içerisinde farklı bir konsept oluşturmak istedik. İnsanlar her zaman şehir hayatının içerisinde betonarme binaların altında köy hayatı özlemi duyarlar. Hepimizde bu duyguyu yaşıyoruz. Biz burada insanlara köy hayatını bir nebzede olsa hissettirebilmek adına bir mesaj vermek istedik. Faizlerde yaşanan düşüşle ilgili inşaat sektöründe, konut satışlarında birinci veya ikinci el satışlarda çok ciddi anlamda etki yapacağına inanıyorum. Seçim dönemine de az bir zaman kaldı. Bu süre zarfında dövizinde yüksek olmasıyla faizlerinde daha düşük olması Türk lirasına yatırım yapan kişilerin konut sektörüne katkı sağlayacağı kanısındayım”

\"KIBRIS SADECE EĞLENCE SEKTÖRÜYLE ANILMAMALI\"

İsmet Esenyel: Güzel projelerle Kıbrıs’ımızın turizm algısını değiştirecek boyutta yardımcı faaliyetler olduğuna inanmaktayım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel ,projede yer aldığı için memnuniyetini dile getirerek şöyle dedi:

“Böyle güzel bir projenin içerisinde yer aldığım için çok teşekkür ediyorum. Bellapais’in tüm güzelliklerini göreceğimiz bir proje hem de Ankara’nın göbeğinde. Bizlerdeki Kıbrıs’ın Türkiye’deki algısını değiştirmek için Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte büyük illerimizde tanıtımlar gerçekleştiriyoruz. Kıbrıs çok güzeldir. Sadece eğlence sektörüyle anılmamalıdır. Kıbrıs kendi dünyasında kültürüyle, öz varlıklarıyla, doğasıyla Akdeniz’in hakikaten bir turizm incisidir. Böylesine güzel bir çalışmayı Ankara’nın merkezine taşıyan Sayın Mehmet Akyüz ve ailesini tebrik ediyorum. Çok güzel tohumlar atılıyor. İnşallah bu güzel projelerle Kıbrıs’ımızın turizm algısını değiştirecek boyutta yardımcı faaliyetler olduğuna inanmaktayım. “

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