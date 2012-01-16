-Başkentte kış ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Valilik, hafta sonu kent genelindeki yoğun kar yağışının ardından, buzlanma ve don uyarısı yaparken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla tüm yollar trafiğe açık tutuldu. Yağışın sürdüğü saatlerde ve yağışın ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı. İlçe belediyelerinin ekipleri de ara yolların ulaşıma açık tutulması için mesailerini gece boyu sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan ana cadde ve bulvarlar ile genişliği 12 metreden fazla olan sokaklarda, otobüs ring yollarında hazır bekletiliyor. Büyükşehir Belediyesine ait tuzlama ve kar küreme araçları, bu kapsamda, Havaalanı yolu, Hasköy, Kepekli, Konya yolu, Eskişehir yolu, Samsun yolu, İstanbul yolu ile Cinnah Caddesi, Atatürk Bulvarı, Turan Güneş Bulvarı, Yenimahalle, Şentepe, Keçiören ve Mamak'ın bazı bölgelerin de aralarında bulunduğu 55 farklı noktada hazır bekliyor. -Çocuklar, kar keyfini çıkardı- Başkente yağan kar, havanın ılımasına yol açtı. Geç saatlere kadar dışarıda kar topu oynayan çocuklar, aileleriyle birlikte kardan adam yapıp hatıra fotoğrafı çektirdiler. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı Ankara'da, sokak aralarında kızakla kayarak karın keyfini çıkardılar. Okulların tatil edilmesi beklentisinde olan ancak eğitime devam edilen Başkentteki çocuklar, okula giderken de arkadaşlarıyla kar topu oynamayı ihmal etmediler. -Ankara Valiliği uyardı- Ankara Valiliği de vatandaşları buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Valilikten yapılan son değerlendirmeler ve Meteoroloji radarı verilerine göre hafta boyunca buzlanma ve don olayı beklendiğini belirtti. Vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunulan açıklamada, karayolları ile otoyollarında, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyeleri sorumluluk alanlarında bulunan kent içi yollarda meteorolojik şartlar nedeniyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması bakımından Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıdaki iş makineleri ve personeli ile kar mücadelesine devam edildiği bildirildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili birimlerle kent içi ana arterler ile ara sokaklar dahil iş makineleri ve personelinin kar mücadelesi çalışmalarına ilişkin gerekli koordinasyonu sağladığını vurgulayan yetkililer, ''Bölgemizde hafta sonu aralıklarla devam eden kar yağışının durmasından sonra meydana gelebilecek don ve buzlanma nedeniyle ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir'' ifadelerine yer verildi. -Toplu taşım araçları tavsiye edildi- Öğrencilerin sağlıkları ve ulaşım güvenlikleri konusunda başta veliler ile eğitim öğretim kurumu yöneticilerinin gerekli tedbirleri almalarını isteyen yetkililer, sürücülerin araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmeleri, vatandaşların da toplu taşım araçlarını kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, ''Ankara'da kar yağışının durmasından sonra hafta boyunca yer yer buzlanma ve don olayının meydana gelebileceği hava tahmin raporlarından anlaşılan meteorolojik durum ve gelişmeler, Ankara Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından dikkatle ve aralıksız olarak izlenmekte olup Ankara İlinde genel hayatı olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durumun bulunmadığı değerlendirilmektedir'' ifadelerine yer verildi. -''Önemli yağış beklenmiyor'' Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugünden itibaren kuvvetli soğuk havanın etkisine giren Başkentte önemli bir yağış beklenmiyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının kent genelinde etkili olacağı tahmin edilirken, ilgililerin ve vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.