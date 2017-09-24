Başkentte 'Kerkük' protestosu

Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da Tanrıdağı Türkçüler Derneği üyesi bir grup, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) pazartesi günü yapılacağını açıkladığı Irak\'tan ayrılmayı öngören \'bağımsızlık referandumu\'na tepki gösterdi.

Tanrıdağı Türkçüler Derneği üyesi yaklaşık 100 kişi, akşam saatlerinde Güvenpark\'ta toplanarak, IKBY tarafından Kuzey Irak\'ta yapılması planlanan referanduma tepki gösterdi. Gruba, Karakalpaklılar Gençlik Hareketi ile Adana Turancılar Derneği de destek verdi. Ellerinde Türk bayrakları ve Irak Türkmen bayrakları taşıyan grup, \'Kerkük Türk\'tür Türk kalacaktır\' sloganları attı. Grup adına basın bildirisini okuyan Tanrıdağı Türkçüler Derneği Disiplin Kurulu Başkanı Adem Özkılıç, \"Mevcut Irak yönetimi, eğer bu referanduma engel olmazsa Irak\'ın bozulan toprak bütünlüğü bölgeye savaştan başka bir şey getirmeyecektir. Musul ve Kerkük, Misak-ı Milli sınırlarımız içinde kalan ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarından ayrı görmediğimiz öz vatanımızdır. Bu toprakların korunması, Türkiye Cumhuriyeti\'nin vazifesidir\" dedi. Grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

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