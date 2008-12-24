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Yaşam

Başkentte kar yağışı etkili oluyor

Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de etkisini sürdürdü.

24 Aralık 2008 02:00

Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de etkisini sürdürdü.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Konya, İstanbul, Samsun ve Eskişehir yolları ile bulvarlarda tuzlama çalışmaları yaptı.

Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde trafiği olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Yetkililer, şehir içinde trafiğin yer yer aksadığını ancak kapalı yol bulunmadığını belirtti.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü de kar yağışının gün boyu etkili olacağını bildirdi.

Ana arterler ulaşıma açık

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmasıyla ana arterlerin ulaşıma açık olduğu bildirildi.

Gece yarısından itibaren karın olumsuz etkisin ortadan kaldıracak çalışmalara başladı.
Karla mücadelede 200 personel ve 60 kar temizleme aracı ile çalışıldığını bildiren yetkililer, "Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanına giren cadde ve ana arterlerde ekiplerimiz hizmet veriyor. Ulaşıma kapalı olan ve sıkıntı yaşanan herhangi bir yolumuz bulunmuyor. Kara karşı hazırlıklıyız" dedi.

Ana arterlerde ulaşımla ilgili sıkıntıların, "Alo 153" numaralı telefona yapılabileceğini belirten yetkililer, hava sıcaklığının -1 derece olduğu Ankara'da kar yağışının devam edeceği bilgisini aldıklarını ve çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

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