-Başkentte kar yağışı ANKARA (A.A) - 15.01.2012 - Başkentte akşam saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle kent genelinde çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Belediye ekipleri akşam saatlerinde de yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Özellikle ara sokaklarda buzlanma nedeniyle araçların sıkıntı yaşadığı gözlendi. Bazı çocuklar ise karın tadını çıkardı. Çocuklar kızaklarla ya da buldukları poşetlerle kayarak eğlenceli vakit geçirdi. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yazdığı mesajlarda, ekiplerin görev başında olduğunu bildirdi. Karın gece boyunca yağmasının beklendiğini de ifade eden Gökçek, şunları kaydetti: ''Cuma gününe kadar buzlanma olayı var. Trafiğe çıkan sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor. Özellikle aşınmış lastiklerle kesinlikle trafiğe çıkmayınız. Bu arada Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait trafik ekipleri devamlı lastik kontrolü yapacaklarını bilmenizi isterim. Kar yağışı barajlarımızın dolmasını temin ediyor. Dün arkadaşlarımız baraj civarındaki kar kalınlıklarını kontrol ettiler. Barajlar civarındaki dağlarda 50 ile 100 santimetre arasında kar var. Arkadaşlarımızın beklentisi bu sene su rezervlerimizin 1 milyar metreküpü bulması.'' Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarından itibaren kuvvetli soğuk havanın etkisine girecek Başkentte önemli bir yağış beklenmiyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının ise kent genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.