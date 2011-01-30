-BAŞKENTTE KAR YAĞIŞI ANKARA (A.A) - 30.01.2011 - Ankara'da dün sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, başkenti beyaz örtüyle kapladı. Belediye ekipleri devam eden kar yağışı nedeniyle şehir içi ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı en çok sömestr tatilinde olan çocukları sevindirdi. Uzun süredir kara hasret kalan başkentli çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu. Kar topu oynayıp rampalardan naylon poşetlerle kayan çocuklar, kardan adamlar yapmayı da ihmal etmedi. Yetişkinler ise, hafta boyunca yaşadıkları iş stresini kar altında yürüyüş ve koşu yaparak atmaya çalıştı. Büyükşehir Belediyesi, karla mücadeleyi özel donanımlı 62 kar küreme aracı (Unimog), 27 greyder, 20 kamyon, 31 loder, 26 dozer ve 662 personelle yürütüyor. Ekiplerin kar yağışı süresince 3 vardiya halinde 24 saat çalışmaya devam edeceği belirtildi. Öte yandan vatandaşların ana cadde, bulvar ve otobüs yollarıyla ilgili her türlü şikayetlerini 153 numaralı Mavi Masa'ya 24 saat boyunca iletebilecekleri bildirildi.