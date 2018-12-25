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Başkent'te kar ulaşımı zorlaştırdı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

25 Aralık 2018 22:44

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok kişi yolda yürümekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise yolda kaldı.
Ankara\'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar ile birlikte cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı. Buna rağmen ulaşımda bazı noktalarda aksamalar meydana geldi. Özellikle Dikmen bölgesinde rampa çıkamayan bazı araçlar yolda kaldı. Sürücülerden bazıları, araçlarını iterek çıkarmaya çalıştı. Bir çoğu da araçlarını uygun yerlere park edip evlerine yürüyerek gitti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gece boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi.

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