-Başkentte kar kazaları ANKARA (A.A) - 25.12.2011 - Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca aralıklarla etkili oldu. Yağış nedeniyle kent genelinde 64 trafik kazası meydana geldi. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışına karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de gece boyunca önlemler aldı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda 64 trafik kazası oldu. Kazaların genellikle maddi hasarlı olduğu bildirildi. Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışlı hava bugün de Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmaya devam edecek. Yağışlar, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yağmur, diğer kesimlerde kar şeklinde olacak. Yarın doğu kesimlerde devam etmesi beklenen yağışlı havanın daha sonra yurdu terk etmesi bekleniyor.