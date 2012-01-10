-Başkentte kar hayatı olumsuz etkiledi ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Başkentte sabah saatlerinden itibaren aralıksız yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle, belediye ekiplerinin gün boyu sürdürdüğü çalışmalar sonucu ana arterler açık kalsa da trafik akışının yavaşlığı özellikle toplu ulaşımda vatandaşların sıkıntı yaşamasına yol açtı. Etkili yağışa aldırmayan bazı vatandaşların günlük sporlarını yapmayı ihmal etmediği görüldü. Ulaşımı ve hayatı olumsuz etkileyen kar nedeniyle kentin her yeri aynı renge büründü.