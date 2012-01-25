-Başkentte kar çilesi ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Başkentte, sabah saatlerine kadar aralıksız yağan kar, hayatı olumsuz etkiliyor. AA muhabirinin izlenimlerine göre, sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan Ankaralılar yollarda biriken karlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Vatandaşların özel otomobilleri yerine toplu taşım araçlarına yönelmesi otobüs, metro, dolmuş ve taksi duraklarında yoğunluğa neden oldu. Ana arterlerdeki karın tuzlama yapılmasına rağmen küreme işleminin başarıyla yapılmaması, ulaşımın yavaşlamasına yol açtı. Donanımsız, kış lastiği olmadan seyir halindeki bazı araçlar yolda kaldılar. Yolun ortasında kayan ve kalan araçlar da trafik sıkışıklığına yol açtı. Kaldırımlardaki kar birikintileri nedeniyle yayalar yürümekte zorlandı. Üst geçitlerden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar da, donmuş basamaklardan düşmemek için merdiven kenarlarına tutunarak güçlükle yürüdüler. Geceden itibaren yağan yoğun kar işyerinin önüne biriken esnafın bir kısmı, birbirinden ilginç malzemeler kullanarak kardam adam yaptılar. Sömestr tatilini fırsat bilen başkentteki öğrenciler, aralarında Kuğulu Park'ın da yer aldığı çeşitli alanlarda kar topu oynayarak, karın keyfini çıkardı. İşe gitmek zorunda olmayan vatandaşların bir kısmının da karın beyaz örtüsü altında hoş görüntü oluşturan parklarda yürüyüş yapmayı tercih ettiği gözlendi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının bugün ve yarın da etkili olmasının beklendiğini bildiren yetkililer, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini, gerekli yerlerde tuzlama yapıldığını kaydetti. Yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için tüm önlemlerin alındığını ifade ederek, kış koşullarına uygun olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması ve toplu taşım araçlarının kullanılması konusunda başkentlileri uyardı.