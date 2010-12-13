-BAŞKENTTE KAPALI YOL BULUNMUYOR ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Ankara İl Özel İdaresi tarafından toplam 2 bin 993 kilometre köy yolunda karla mücadele çalışması yapıldığı bildirildi. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara sınırlarında, özellikle köylerde meteorolojik şartlar nedeniyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması, kırsal alanda yaşayan vatandaşların hayatını etkileyecek ve mağdur edebilecek bir durumun ortaya çıkmaması için İl Özel İdaresi tarafından 25 ekip oluşturulduğu belirtildi. Ekiplerin, 12 dozer, 27 grayder, 14 kepçe, 36 kamyon ve 174 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Özellikle Kızılcahamam, Polatlı, Haymana, Kalecik ve Bala ilçelerinde İl Özel İdaresinin çok sayıdaki iş makineleri ve personeliyle son 2 gün içinde 367 köyde 2 bin 993 kilometre köy yolunda kar mücadele yapıldı. Ankara'nın tüm ilçe ve köylerinde, yüksek bazı kesimlerde ve yaylalarda halen devam eden çalışmalar haricinde, genel hayatı olumsuz etkileyebilecek kapalı yol bulunmuyor.''