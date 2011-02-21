Başkent'te ilginç eylem: Alt geçide pisuar

T24 - Ankara’da daha önce "Tosunpaşa" ve “Pacman” isimlerini asan “Küf Project”, son eyleminde Kuğulu alt geçidindeki Büyükşehir Belediyesi logosunun üstüne pisuar maketi yerleştirdi. Eylemciler, pisuarın yanına da "Küçük 1 lira" yazdı.



Sabah erken saatlerinde araçlarıyla protokol yolunu kullanarak Atatürk Bulvarı yönüne giden sürücüler bir sürprizle karşılaştı.

Zira Kuğulu alt geçidinin hemen üstüne bir pisuar yerleştirilmişti. Pisuarın hemen yanına ise ‘Küçük 1 lira’ yazısı vardı.

Eylemcilerin kimliği belirsiz ancak imza tanıdık: "Küf Project".

Pisuar maketi ve pankart için kısa süre sonra polis seferber oldu. Asayiş ekiplerinin ardından bomba imha uzmanları da olay yerine geldi. Asıldığı yerden düşürülen pisuar maketi, fünyeyle patlatıldı.

“Küf Project”, daha önce Gaziosmanpaşa semtini "Tosun Paşa”ya, Çankaya'daki kaldırım mantarlarını ise 80'li yılların unutulmaz bilgisayar oyunu "Pacman”e çevirmişti.



