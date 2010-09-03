-BAŞKENTTE İFTAR REKORU 70 BİN KİŞİYLE KIRILDI ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Ankara'da 10 platform yönetimi tarafından düzenlenen iftara yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı bildirildi. Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişinin yoğun bir tempoyla çalıştığı ve rekor denemesinin gerçekleşeceği Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) iftar alanını, Ankaralılar saat 18:00'den itibaren doldurmaya başladı. Vatandaşlara, kavurma, nohutlu pilav, salata, tatlı ve ayranın bulunduğu iftar menüleri ikram edildi. Hacı Bayram Veli Cami imamınca duaların okunduğu iftara 50 bin kişinin gelmesi öngörülürken, 70 bin civarında Ankaralı AKM'ye geldi. Masaya oturamayan vatandaşlar için kumanyalar dağıtılırken, ayakta kalan çok sayıda vatandaşın yemek alamadığı dikkat çekti. AKM'nin çeşitli bölümlerine yerleştirilen dev ekranlardan iftar canlı yayınlarda izlenirken, birçok televizyon kanalı iftardan canlı bağlantılar yaptı. Bu arada vatandaşların üzerinde ''Şoför Esnafı da Evet Diyor'' yazılı şapkalar taktığı dikkat çekti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, bürokratlar, platform üyeleri için alanın ortasında büyük yuvarlak bir masa oluşturuldu. AKM önünde ve içerisinde polis ve özel güvenlik elemanlarının önlemler aldığı, AKM içerisine girenlerin ise aranarak alana alındığı gözlendi. İftarda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'da böyle bir organizasyon gerçekleştiren platform üyelerine ve katkısı bulunanlara teşekkür etti. İftarda 50 bin kişinin gelmesini planlarken 70 bin kişinin geldiğini, bunun için Ankaralılara da teşekkür eden Gökçek, bu sayede Ankara'nın, Türkiye'de bir rekora imza attığını dile getirdi. İftar için toplam 8 ton et, 5 ton pirinç, 2 ton nohut kullanılırken, 60 bin pide, 60 bin ayran, 120 bin şişe su ile hurma, zeytin, tereyağ ve baldan oluşan iftariyelik hazırlandı. Organizasyon komitesi, iftar organizasyonunun Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için girişimlerde bulunacaklarını belirtti.