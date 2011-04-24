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Yaşam

BAŞKENTTE ''HELVALI PROTESTO'' ANKARA (A.A)

24 Nisan 2011 18:40

-BAŞKENTTE ''HELVALI PROTESTO'' ANKARA (A.A) - 24.04.2011 - Ankara'da ''Dev-Lis'' üyesi bir grup, Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki (YGS) şifre iddialarıyla ilgili, ''helvalı protesto'' gerçekleştirdi. Yüksek Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde toplanan gruptakiler, bir süre slogan attı. Burada grup adına yapılan açıklamada, sorunun sınav sisteminin kendisinden kaynaklandığı savunuldu. Sınava giren 1 milyon 711 bin kişiden ''10 bininin şifreci'' olduğu öne sürülen açıklamada, geriye kalan 1 milyon 701 bin kişinin mağdur olduğu ifade edildi.  ''Şifresiz, parasız, eşit, anadilde'' eğitim talebinde bulunulan açıklamada, ''Bizler bu olanların 2011 yılındaki YGS sınavından ibaret olmadığını biliyoruz. Asıl sorun, hayatın hiçbir alanında eşitliğin olmadığı bir ülkede, eşit olması düşünülen elemeci sınav sistemlerinde. Çünkü bu sistemde kimlerin eleneceği, kimlerin şifreleri alacağı, kimlerin mod-medyanlardan haberdar olacağı ortadadır'' ifadelerine yer verildi. Açıklamanın ardından, eyleme katılanlara ''geleceği öldürülen gençler adına yapılan helva'' dağıtıldı.

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