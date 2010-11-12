-BAŞKENTTE HALK OTOBÜSLERİNDE BAYRAM İNDİRİMİ ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - Başkentteki özel halk otobüsleri Kurban Bayram süresince 1 liraya yolcu taşıyacak. Ankara Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı Mustafa Şişman, yaptığı açıklamada, 4 günlük Kurban Bayramı süresince tüm yolcuları indirimli taşıyacaklarını bildirdi. Başkentte ilk kez özel halk otobüslerinin ''bayrama özel indirim'' kararı aldığını kaydeden Şişman, vatandaşların bayramda dost ve akrabalarını ziyaret etmelerini teşvik etmek, böylece toplumsal dayanışma ve birlikteliği artırmak istediklerini vurguladı. Ankara'daki toplu ulaşımda yolcular tam bilet için 1.85 lira, öğrenciler ise 1.10 lira ücret ödüyor.