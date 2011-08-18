-Başkentte halk otobüsleri Somali için çalışacak ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Ankara Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı Mustafa Ali Şişman, halk otobüslerinin yarınki kazançlarını Somali'ye göndereceklerini söyledi. Şişman, Ankara Özel Halk Otobüsleri Odası olarak Somali'ye yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, bu kapsamda başkentte 14 hatta çalışan 200 halk otobüsünün yarınki gelirlerinin Somali'ye gönderileceğini belirtti. Dünyada ve Türkiye'de meydana gelen doğal afetlerde yardıma ihtiyacı olan herkes için başlatılan yardım kampanyalarına maddi ve manevi destek verdiklerini dile getiren Şişman, herkesin yaşanan felaketlere karşı duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Halk otobüslerinin yarınki kazançlarının Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen hesaplara yatırılacağını bildiren Şişman, ''Amacımız dünyada yaşanan doğal afetlere maruz kalan insanlara yardım etmektir'' dedi.