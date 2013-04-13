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Yaşam

Başkent'te görülmemiş kaza

Ankara-Samsun karayolu Etlik 1011 Kavşağı'nda Gökhan Karagün yönetimindeki otomobil, virajı alamayarak köprünün korkuluklarına çarptı

13 Nisan 2013 13:29

Ankara'da 7 metre yüksekliğindeki köprünün korkuluklarına çarpıp ön kısmı üzerine dik duran otomobildeki 5 kişi, alt yola düşme tehlikesi bulunan araçtan kurtarıldı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
 
Ankara-Samsun karayolu Etlik 1011 Kavşağı'nda Gökhan Karagün yönetimindeki otomobil, virajı alamayarak köprünün korkuluklarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ön kısmından dikilen otomobil, korkuluklara yaslandı.

Sürücü Karagün ile Haydar Kemeç'in yaralandığı kazadan, araçta bulunan diğer 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki köprüde dik vaziyette duran otomobilin şans eseri alt yola düşmemesi başka kazaların meydana gelmesini engelledi.

Kazada yaralanan Karagün, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kemeç ise Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kaza sırasında köprü korkuluklarından kopan 2 metre uzunluğundaki demir borunun alt yola düşmesi, trafikte tehlikeye neden oldu.

Otomobil, itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışmasının ardından çekiciye yüklenerek götürüldü.

Görgü tanıkları, söz konusu köprüde sık sık trafik kazalarının yaşandığını, yetkililerin bunun önüne geçilmesi için acilen önlem alması gerektiğini belirtti.

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