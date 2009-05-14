Başkentte gıda yardımları yeniden başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirlilere yaptığı ve seçim yasakları nedeniyle ara verilen gıda yardımlarının dağıtımına yeniden başlandı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, malzemeler, gıdanın teslim alımı sırasında miktar ve fiziki özellikleri yönünden kontrol ediliyor.



Ürünler, koruyucu ambalajlarından akıp akmadığı, gıda ve malzemelerin üretim ile son kullanım tarihlerinin uygun olup olmadığı gibi özellikler açısından inceleniyor. Yardım paketinde bulunan her kalem ürün Büyükşehir Belediyesi'nin laboratuvarlarında kimyasal ve fiziksel uygunluk testlerine tabii tutuluyor.



Yapılan bu testlerle, yardım paketi içindeki ürünlerin şartnameye uygun olup olmadığı ve olumsuz hava koşullarından etkilenip etkilenmediği kontrol ediliyor.



Büyükşehir Belediyesi'nin 265 bin aileye dağıtacağı yardım kolilerinde, 10 kilogram makarna, 5 litre ay çiçek sıvı yağ, 5 kilogram un, 2 kilogram arpa şehriye, 2 kilogram zeytin, 2 kilogram yarım yağlı peynir, 2 kutu salça, 1.5 kilogram sofralık iyotlu tuz, 5 kilogram pirinç, 2 kilogram kuru fasulye, 2 kilogram sade pilavlık bulgur ile 2 kilogram iri boy nohut yer alıyor.



‘Yardımlar adrese dayalı’



Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eskiden olduğu gibi yardımlarının tüm hızıyla devam edeceğini ve adrese dayalı olarak dağıtılacağını bildirdi.



Gökçek, toplumsal barışın ve yoksulluklardan kaynaklanan suçların ortadan kalkmasına bu yardımların çok büyük katkısı olduğunu savundu.



İhtiyaç sahiplerine yapılan gıda ve temizlik malzemesi, kömür ve ekmek yardımlarının yanı sıra mevsimsel şartlara bağlı olarak ek gıda yardımlarının da olacağını ifade eden Gökçek, "Her gün 50 bin kişiye de ekmek dağıtılıyor. Bu senenin başından itibaren 3 milyon 263 bin 880 adet ekmek dağıtıldı" dedi.