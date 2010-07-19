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Yaşam

Başkent'te feci kaza

Yolcu otobüsü yön levhalarına çarptı, 39 yolcu yaralandı

19 Temmuz 2010 03:00

T24- Yolcu otobüsü yön levhalarına çarptı, 39 yolcu yaralandı


Başkent'te bir yolcu otobüsünün yön levhalarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 39 kişi yaralandı.

İstanbul yolundaki kazada, Adıyaman'dan İstanbul'a gitmekte olan Abdullah Akdağ yönetimindeki 02 FK 400 plakalı yolcu otobüsü, Şaşmaz kavşağına yaklaşık 100 metre mesafede bir benzin istasyonunun önündeki yön levhalarına çarptı. Kazada, 39 yolcu yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yolculardan bazıları itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları otobüsten çıkartılırken, yaralılar Ankara'daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

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