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Yaşam

Başkentte engelli memura 3 gün kar izni

Ankara'daki yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan özürlü ve engelli personele bugünden itibaren üç idari izin verildi.

28 Ocak 2010 02:00

T24 - Ankara'daki yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan özürlü ve engelli personele bugünden itibaren üç idari izin verildi.


Ankara Valisi Kemal Önal, devlet kuruluşlarında çalışan engelli memur ve işçilere, kar ve soğuk hava nedeniyle 3 günlük idari izin verildiğini bildirdi.


Önal, Valiliğin hava muhalefeti ve kar yağışı nedeniyle daha önce çıkardığı genelge kapsamında, hava koşullarına bağlı olarak özürlü ve engelli personele idari izin verilebileceğini anımsattı.


Vali Önal, bu genelgeye dayanarak, kamuda çalışan özürlü ve engelli personelin bugünden itibaren 3 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.


Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Dikmen, Çankaya, Oran, Ufuktepe gibi yüksek kesimlerinde sürücüler zor anlar yaşadı.  

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