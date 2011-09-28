-Başkentte elektrik ve su kesintileri ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Ankara'nın bazı ilçelerinde elektrik ve su kesintileri uygulanacak. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, programlı elektrik bakım, onarım, tesis, arıza giderme ve direk dikimi çalışmaları nedeniyle 30 Eylül'de elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti programı şöyle: Keçiören ilçesinde, Esentepe Mahallesi Hasan Açıkgöz Parkı civarı, Çambaşı Sokaklar ve Tahran Caddesi'nin bir kısmında 09.00-14.00, Yayla Mahallesi 1518. Sokak ve civarında 09.00-12.00 ve Şehit Kubilay Mahallesi 1681. Sokak ve civarı ile Estergon Caddesi 1670. Sokak ve civarında 13.00-16.00 saatleri arasında güç artımı ve tesis çalışmaları dolayısıyla enerji kesintisi uygulanacak. Yenimahalle ilçesinde, Pamuklar Mahallesi Aluçdağ Sokak ve civarına 09.00-11.00, Burç Mahallesi Ardan Sokak ve civarına da 12.00-14.00 saatleri arasında tesis çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Etimesgut ilçesinde, İstasyon Mahallesi Huzur Dudayev Sokak ile Hikmet Özer Caddesi'nin bir kısmında tesis çalışmaları nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Nallıhan ilçesine bağlı Nasuh Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı, Yunus Emre Bulvarı, Nasuh Paşa İlköğretim Okulu ve civarı ile Ankara-İstanbul Devlet Yolu Caddesi'nin bir kısmı ve Aliağa Mahallesi Eski Ankara Caddesi'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kazan ilçesine bağlı İmrendi Mahallesi'ne 09.00-14.00, Karailyas köyü, Topçu ve Füze Okulu Sakarya Kışlası Sosyal Tesisleri, 3. Şahıs Tarımsal Sulama Müşterileri ve TCDD Sinyalizasyon Merkezi'ne, 09.00-14.00 saatleri arasında tesis ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sincan İlçesi Plevne Mahallesi Atatürk ve Ankara caddelerinin köşesinde gerçekleştirilecek içme suyu bağlantı çalışması nedeniyle, yarın 08.00 ile 20.00 saatleri arasında Sincan ve Etimesgut İlçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. Su kesintisi yapılacak yerler şöyle: Sincan'da, Atatürk, Mareşal Çakmak, İstasyon, Andiçen, Tandoğan, Selçuklu Akşemsettin, Osmanlı, Ertuğrulgazi, Pınarbaşı, Malazgirt, Ahi Evran, Saraycık ve Yeni Cimşit Mahalleleri. Etimesgut'da, Topçu, Piyade, Suvari, Otuz Ağustos, Kazım Karabekir ve İstasyon Mahalleleri.