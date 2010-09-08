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BAŞKENTTE ELEKTRİK KESİNTİSİ   ANKARA (A.A)

08 Eylül 2010 17:03

-BAŞKENTTE ELEKTRİK KESİNTİSİ   ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Ankara'nın Çubuk, Pursaklar ve Şereflikoçhisar ilçelerinde 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde elektrik kesintisi yapılacak. Başkent Elektrik Dağıtımı A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 13 Eylül'de 08:00-15:00 saatleri arasında Yıldırım Bayezıt Mahallesi Yayla 15, 12, 18, 19, 22, 23, Vekil, Mücadele, Tuğba 12, 13, 14, 15, 16, 17, İstikbal, Ganimet, Karaevli, Neter, Kırkpınar, Mahur Sokaklar, Ahi Evran Sitesi ve civarı, Kapaklı, İmamHüseyin köylerine elektrik verilmeyecek. Şereflikoçhisar'da ise 09:00-17:00 saatleri arasında Kacarlı Kasabası, Hacıbektaşlı, Acıkuyu, Şanlıkışla, Acıöz, B. Damlacık, K. Damlacık, Odunboğazı, B. Kışla, Yusufkuyusu, Akarca, Aktaş, Doğankaya, Şeker, Akin Köyleri, Faikbey,  Gökçenler Yaylası, Gülhüyük Kasabası, Karabük, Kadıncık, Sadıklı, Palazobası, Şehli, Haydarlı, Deliler, Değirmenyolu, Yazısöğüt, Geçitli, Şereflidavutlu, Musular köylerinde kesintisi yapılacak. Çubuk'ta 14 Eylül'de 08:00-15:00 saatleri arasında Akkuzulu ve Akbayır köylerinde kesinti gerçekleşecek. Çubuk'ta 15 Eylül'de 08:00-15:00 saatleri arasında Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Zümrüt 1, 2, 3, Saray, Dürüst, Gaziemir Caddesinin bir kısmı, Çalı 1, 2, Sümbül, Reşadiye, Yeşil, Bulut, Sebat,Kazakistan, Bağdem, Çelik, Gonca, Cevher, Tefekkür, Kıymetoğlu Caddeleri, Çeçen, Babür, Yüksel, Kılavuz, Reçber, Burç 1, 2, Şükran, Derviş 1, 2, 3, Mecidiye, Dağdelen, Osmancık, İpek Caddesi, Belediye Su Arıtma Tesisleri, Anadolu Lisesi ve civarı, Çubuk Cezaevine elektrik verilmeyecek. Pursaklar'da ise 08:00-15:00 Altınova Beldesinin tamamında kesinti uygulanacak.

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