-BAŞKENT'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Ankara'nın bazı bölgelerinde, bakım, onarım, tesis ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle 9-11 Ağustos arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Ağustos Pazartesi günü elektrik verilemeyecek yerler ve saatleri şöyle: ''Çankaya'da 09.00-17.00 saatleri arasında Mesa Koru Sitesi, Mesa 5. katlı blok yanı, Mesa Yukarı Villalar, Mesa Koru Sitesi girişi, Migros, Mega İş Merkezi (Mesa Plaza), Köksal Toptan Lisesi yanı, Eskişehir yolu Köksal Toptan Lisesi önü Öz Petrol, Beyazgül Sitesi (1, 2, 3), Altındağ'da saat 09.00-15.00 arasında Muvazi, Küçük sokaklar ve civarı, Mamak'ta 09.00-15.00 saatleri arasında Derbant Mahallesi Kayaş, 1 ile 1325. caddelerin bir kısmı, 1, 3, 4, 5, 10, 11. sokaklar, Hanım Pınarı su motorları ve civarı, 10.00-16.00 arasında Harman Mahallesi Ahmet Akbaş Caddesi, Mamak Çarşı İçi Caddesi, Abdülhakhamit Caddesi, Akbank, Vakıfbank, Garanti Bankası ve civarı, Keçiören'de saat 10.00-15.00 arasında Hasköy Mahallesi, Volkan, Aytepe, Eczacılar, Tatlısu, Üçpınar, 1. sokak ve civarı, Yenimahalle'de aynı saatlerde Çiğdemtepe Mahallesi, Şehit Kadir Özbek, Kermes Sokak, eski 146, 147, 148, 172. sokaklar ve civarı, saat 10.00-16.00 arasında Ergenekon Mahallesi, Televizyon Caddesi ve civarı, Midyat, Tepebaşı, Dörtyol, Söğütözü, Pırlanta, 10, 12. sokaklar ve civarı, Pamuklar Mahallesi, Seval, Sivas,Estergon caddeleri ve civarı, Şehit Durali Aydın, Alıçdağ, Temsil, Sağlıcan, Seda sokaklar ve civarı, Sincan'da 09.00-17.00 saatleri arasında Yenikent Mahallesi Ceylan, Şahin, Kartal, Kanarya sokaklar, Sakarya Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı'nın bir kısmı, Gölbaşı'nda saat 09.00-17.00 arasında Polis Akademisi, Eymir Gölü, Eymir su pompaları, özel şahıs trafoları, 09.00-12.00 arasında TOKİ bölgesi, 09.00-14.00 arası Cimşit, Emirler köyleri, Çubuk'ta 08.00-18.00 saatlerinde Karşıyaka, Yuva, Karaköy, Yuva Toraman, Kızılca köyleri, Karşıyaka Benzinlik ile Karşıyaka, Güzelyurt ve Kızılca su depoları, Ahievran Sitesi ve civarı, Akyurt'ta aynı saatlerde Kızık Mahallesi İlkokul, Köy Derneği, Sağlık Ocağı ve civarı, Haymana'da saat 09.00-17.30 arasında Karahoca, Kızılkoyunlu, Karasüleymanlı, Çeltikli, Sinanlı, Serinyayla, K. Yağcı, B. Yağcı, Cihanşah, Pınarbaşı, Bostanhöyük, Altıpınar, Sazağası, Yukarısebil, Yergömü, Yeşilköy, Kutluhan köyleri, Bumsuz, Balçıkhisar, Yenice, Yurtbeyli belediyeleri, Seğmenler Su, Bumsuz Un Fabrikası, Hay Süt, Bumsuz Petrol, Yurtbeyli, Yenice içme suları, Vodafone, Avea, Turkcell baz istasyonları, Yenice Belediyesi Jandarma Karakolu, Haymana Belediyesi içme suyu, 3. şahıs tarımsal sulama müşterileri, Kazan'da 09.00-17.00 saatleri arasında Ahi, Alpagut, Sancar, Peçenek, Ucarı, Yayalar, Günbaşı, İçören mahalleleri, Kılıçlar, İnceğiz, Yakupderviş köyleri, Kayı Mahallesi'nin bir kısmı, Ok Tavuk, Belediye su pompaları, Köy Hizmetleri Asfalt Şantiyesi, Belediye Su Arıtma Tesisleri, Erişsan Ucarı (1, 2) Şantiyesi,İstaş, Özka Yem, Tadyd Hayvancılık, Yılmazlar Çiftliği ve civarı, Beypazarı'nda 09.00-16.00 saatleri arasında Kırbaşı Kırkavak köyü civarı, Kızılcahamam'da 09.00-17.00 arasında Adem Karademir, Veysel Özer, Anakız Kalay, Güney Saray köyü, Başağaç köyü, Yunus Yıldız, Molla Madencilik, Esenler Kum, Alpagut köyü, Dağıstan Kum, Kışlak, Bademli, Kurumcu köyleri, Turkcell Kurumcu, TRT Kurumcu, Aşağı ve Yukarı Höyük, Tahtalar, Gümele, Bayındır, Çeltikçi Kınık, Akkaya köyleri, Turkcell Sorgun'' 10 Ağustos Salı günü elektrik verilemeyecek yerler ve saatleri ise şöyle: ''Çankaya'da 09.00-15.00 saatleri arasında Yeşil Vadi Sokak İkizkule B Blok girişi karşısı bina altı, Dikmen Vadisi İkiz Kule A, B Blok altı, Manolya Sokak 9 numara, Vadi Sokak, Vadi Sokak 10 numara, Terasevler Lüks Konut İnşaat önü, Hak Sahipleri Konutları önü Özvatan Caddesi köşesi, Dikmen Vadisi Parkvadi evleri içi, Vadi Konutları 3. Etap Dere İçi Çelik Köprü Altı, Altındağ'da aynı saatlerde Sağ Sokak, İrfan Baştuğ Caddesi'nin bir kısmı ve civarı, Mamak'ta saat 09.00-15.00 arasında Tuzlucayır Mahallesi Abidin Aktaş Sokak,587, 595, 10, 15, 16, 18, 26, 13, 594. sokaklar ve civarı, Kartaltepe Mahallesi Okullar Caddesi, Süleyman Ayten Caddesi'nin bir kısmı, 2, 3, 6, 26, 302 ve 303. sokaklar ve civarı, 10.00-15.00 arasında Misket Mahallesi 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. sokaklar, Çağlayan Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi, Aina İş Merkezi, 44, 45, 46. sokaklar civarı, Mamak Polis Karakolu, Yenimahalle'de saat 10.00-15.00 arasında Demetevler Mahallesi, 1, 2. caddeler ve civarı, 12, 7, 19, 18, 10 ve 9. ile Şehit Hüseyin Açıkbaş, Şehit Rıfat Çelik sokaklar ve civarı, SSK Blokları, Sincan'da 09.00-15.00 saatleri arasında Yenikent Mahallesi 318, 755, 756. ve Tuncel, Sümbül, Nergis, Çiğdem, Bayrak, Varol, Güven, Palmiye, Barbaros sokaklar, M. Gökçek Bulvarı, 64., Ziya Gökalp, Estergon caddelerinin bir kısmı, Gölbaşı'nda 09.00-14.00 saatlerinde Cimşit, Emirler köyleri, 09.00-15.00 saatlerinde Karacaören köyü ve yaylası, Çubuk'ta 08.00-15.00 saatleri arasında Sığırlıhacı, Y. Obruk, A. Obruk, Kavaklı, Yılmazköy, Yiğitli, Özlüce, Kavşakkaya, Karataş, Yakuphasan köyleri, Mustafa Pamuk, Sığırlıhacı su deposu, Vodafone, Turkcell, Yiğitli Kum Ocağı, İtimat Tavukçuluk, Üçyılmaz Kum Ocağı, Bekir Tümay, Yakuphasan su deposu, Kavşakkaya Barajı özel trafoları, Akyurt'ta aynı saatlerde Kızık Mahallesi İlkokul, Köy Derneği, Sağlık Ocağı ve civarı, Pursaklar'da 08.00-15.00 saatleri arasında Çalseki, Sarıbeyler, Güzelyurt köyleri, Nurettin Topbaş, Ömer Bülbül özel trafoları, Kalecik'te aynı saatlerde Kılcak köyü, Haymana'da 09.00-15.00 arasında Durupınar, Güzelcekale köyleri, Çalış Belediyesi, Filiz Memba Suyu, Vodafone, Avea, Turkcell baz istasyonları, 3. şahıs tarımsal sulama müşterileri, Kazan'da aynı saatlerde Ahi, Alpagut, Sancar, Peçenek, Ucarı, Yayalar, Günbaşı, İçören mahalleleri, Kılıçlar, İnceğiz, Yakupderviş köyleri, Kayı Mahallesi'nin bir kısmı, Ok Tavuk, Belediye su pompaları, Köy Hizmetleri Asfalt Şantiyesi, Belediye Su Arıtma Tesisleri, Erişsan Ucarı (1, 2) Şantiyesi, İstaş, Özka Yem, Tadyd Hayvancılık, Yılmazlar Çiftliği ve civarı, Beypazarı'nda saat 09.00-15.00 arasında Tekke köyü, Sopçalan, Karakuyu civarı, Kızılcahamam'da 09.00-15.00 saatlerinde Güney Saray, Başağaç köyleri, Yunus Yıldız, Molla Madencilik, Esenler Kum, Alpagut köyü, Dağıstan Kum, Kışlak, Bademli köyleri, 11.00-15.00 saatlerinde Bernaz Kooperatifi, Beyçam, Çamköy, Yaylaköy, Kurtköy ve Kafkas dağevleri, Özçamkoru ve Özen Villa kooperatifleri, Çamlıdere Gölünyazı mevki, Örenköy, Bardakçılar, Avdan, Avdandere köyleri, Kuşçular köyü ve yaylası, Alakoç köyü, Çamkoru mesire alanı, Gökbel köyü, Avea Gökbel, Turkcell Gökbel, Dereneci köyü, Üyücek köyü ve yaylası, Karaağaç, Süleler, İğceler, Kasımlar köyleri, Hıdırlar Yayla, Gebeler köyü ve yaylası, Alakoç Yayla, Meşeler Yayla, Turkcell Akyarma, Avea Akyarma, Çamaltı Restaurant, T.C.K. Akyarma, Orman İşletme Akyarma mevki, Mokamp AŞ, Faruk Tuğcu, Zeki Şahin, Mithat Coşkun, Berçin Yaylar köyü ve Korkmazlar Mahallesi, Berçin Çatak köyü ve Hamzalar Mahallesi, Şahinler köyü ve Eskice Mahallesi'' 11 Ağustos Çarşamba günü elektrik verilemeyecek yerler ve saatleri de şöyle: ''Çankaya'da 09.00-15.00 saatleri arasında Akpınar Mahallesi 859. Sokak Samet İnşaat, Akpınar Cami yanı, Dikmen Keklik Pınarı üstü, Öz Ümit Yapı Kooperatifi, Keklikpınarı 52. Cadde Seğmenler Parkı, Pınarevleri Kooperatifi arkası, Dikmen Caddesi Opet Petrol arkası 285. Sokak Öz Doğukent, Karapınar Mahallesi Ana Sağlık aşağısı, 20. Cadde 10 numara arkası, Altındağ'da aynı saatlerde Zübeyde Hanım Mahallesi Sel, Setli, Sarmaşık, Sulugöz sokaklar ve civarı, Aslanbey Caddesi'nin bir kısmı, Mamak'ta saat 10.00-15.00 arasında Başak Mahallesi Yeşil Kuşak Caddesi, 191, 192, 193. sokaklar ve civarı, Yenimahalle'de aynı saatler arasında Demetevler Mahallesi, İvedik, 19 ve 13. caddeler ve civarı, Özevler Mahallesi, 36. Sokak ve civarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve civarı, Elif Sitesi ve civarı, Sincan'da 09.00-15.00 saatleri arasında Yenikent Mahallesi 798, 800, 802, 805 ve 806., Altay, Ay, Güneş, Melihşah, Rüzgarlı, Poyraz sokaklar, C. Topel ve Mevlana caddelerinin bir kısmı, Gölbaşı'nda 09.00-14.00 arasında Nafa (karayolları tesisleri), 3. şahıs müşteri, Çubuk'ta 08.00-15.00 saatlerinde Yenice Mahallesi Harbiş Sendikası ve civarı, Dağgurup, Betmaş, Remzi Durmuş, Sarıkaya Beton, Faruk Ateş, Hacı Ali Demirel, Kimiston özel trafoları, Akyurt'ta aynı saatler arasında Kızık Mahallesi köy girişi, Bahçeler tarafı ve civarı, Pursaklar'da aynı saatlerde Altınova beldesi Günter Klima, Asaş, Günel Petrol özel trafoları, Kalecik'te 08.00-15.00 arasında Kılcak köyü, Haymana'da 09.00-15.00 saatleri arasında Pınarbaşı, Bostanhöyük, Altıpınar, Sazağası, Yukarı Sebil, Yergömü, Yeşilköy, Kutluhan köyleri, Balçıkhisar, Bumsuz belediyeleri, Bumsuz Un Fabrikası, Hay Süt, Bumsuz Petrol, Vodafone, Avea, Turkcell baz istasyonları, 3. şahıs tarımsal sulama müşterileri, Kazan'da aynı saatlerde Kılıçlar köyü, Beypazarı'nda aynı saatlerde Gürsöğüt, Kargı, Yalnızçam köyleri, Kızılcahamam'da aynı saatlerde Güney Saray, Başağaç köyleri, Yunus Yıldız, Molla Madencilik, Esenler Kum, Alpagut köyü, Dağıstan Kum, Kışlak, Bademli köyleri''