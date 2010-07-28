-BAŞKENTTE ELEKTRİK KESİNTİSİ ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Bakım, onarım, tesis ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle Ankara'nın bazı yerlerinde, 31 Temmuz'da elektrik kesintisi uygulanacak. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Temmuz Cumartesi günü, Çankaya'da, Yaprak-Hacı Yolu-Bağlayan-Başak Sokaklar-Bülbülderesi Caddesi'nin bir kısmına tesis çalışması nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında, Çavuşlu-Yaylaköy-Akarlar-Karahasanlı-Tohumlar-Kömürcü-Evciler Mahalleleri-Özel Trafolu Müşterilere trafo merkezinde yapılacak çalışma nedeniyle 09:00-12:00 saatleri arasında, Mamak'da, Araplar Mahallesi-Debent Mahallesi 3. Cadde 60.-61.-62.-63.-64.-65. sokaklar ve civarına bakım çalışması nedeniyle 10:00-16:00 saatleri arasında, Yenimahalle'de, Yahyalar Mahallesi-İvedik Köyü ve civarı-Anadolu Bulvarı ve civarı-Araç Muayene İstasyonu-Samanyolu Lisesi ve civarına bakım onarım çalışması nedeniyle 10:00-16:00 saatleri arasında, Sincan'da, Yenikent Mahallesi Meltem-Yavuz-Ebru-Pınar-Kısmet-Cayeli-Leylak-Korkmaz-Kağan-Keklik-Özgür-Bahar Sokaklar-V. Baylan Bulvarı-Orhangazi Caddesi'nin bir kısmına bakım çalışması nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında, Çubuk'da, Cumhuriyet Mahallesi-PTT Caddesinin bir kısmı-Çarşı-Murat-Boşnak-Bulut Sokaklar-Gazi Emir Caddesi-Lokman-Aksu-Ceyhun-Çağdaş-Şehit Musa Kaplan-Çalı-Ertuğrul Gazi-Sebat-Dinç-Ulvi Sokaklar-Saray Caddesi-Nur (1-2-3-4-5)-Merve (1-2-3-4)- Milli Caddesi-Çarık (1-2-3)-Mehmetçik- Sefer-Hürriyet Caddesi-Bulvar (1-2)-Arduç (1-2-3-4-5-6)-Petek (1-2-3)-Mercek Sokaklar-Millet Parkı-Çubuk Adliye Binası ve civarına bakım çalışması nedeniyle 08:00-18:00 saatleri arasında, Polatlı'da, Gündoğan-Yağcıoğlu-Çanakçı-Sincik Tozlu Köyleri-Aşkar Yaylası-Polatlı Ticaret Borsası-Polatlı Belediyesi Gündoğan Köyü İçme Suyu Tesisi-Şa Ra-Çiftçiler Yem-Eker Mak-Ender Tuğla-Sakarya Tuğla-Koç Tuğla Fabrikaları-Topçu Ve Füze Okulu Sakarya Kışlası Sosyal Tesisleri-3. Şahıs tarımsal sulama müşterilerine bakım çalışması nedeniyle 09:00-17:30 saatleri arasında, Haymana'da, Emirler Kesik Kavak Köyüne bakım çalışması nedeniyle 09:00-17:30 saatleri arasında, Bala'da, İlçe Merkezi-Kesikköprü Kasabası-Afşar Kasabası-Büyük Boyalık-Küçük Boyalık-Çatal Çeşme-Şehriban-Küçük Bayat-Keklicek-Bahçe Karadalak-Çatalören-Çiğdemli-Sırapınar-Yeniyapan Şıhlı- Koçyayla-Yeniköy-Aşıkoğlu-Aydoğan-Ergin-Büyük Davdanlı-Küçük Davdanlı Köyleri-Abazlı-Tol-Köseli-Kerişli Mahallelerine trafo merkezinde yapılacak çalışma nedeniyle 09:00-12:00 saatleri arasında, Elmadağ'da, Süleymanlı Köyüne trafo merkezinde yapılacak çalışma nedeniyle 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir.