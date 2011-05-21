-BAŞKENTTE ELEKTRİK KESİNTİSİ ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Ankara'nın Keçiören, Ayaş, Haymana, Polatlı, Bala, Kazan, Çubuk, Sincan, Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerindeki bazı yerleşim birimlerinde, 23-25 Mayıs tarihlerinde, bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve yerleşim birimleri ile uygulanacak program şöyle: ''23 Mayıs Pazartesi günü Keçiören ilçesine bağlı, Pursaklar Merkez Mahallesi, Yurtalan Sokak ve civarına 10.00-15.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. Sincan ilçesine bağlı, Malıköy, Türkoba, Alçı, Alagöz, Hisarlıkaya, Ücret, Çokören, Yenihisar, Girmeç, Temellibeyobası, Yeni Bacı, Alaçorak mahallelerine 11.30-13.30 saatleri arasında, Malazgirt Mahallesi Şevkat, Tuğba, Sürgülü, Savunma sokaklarına 09.00-13.00 saatleri arasında, Pınarbaşı Mahallesi Katmerli, Meral, Nefer, Mesut, Ormancı sokaklarına 13.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Ayaş'a bağlı Gençali köyüne 11.30-13.30 saatleri arasında, Haymana'ya bağlı Türkşerefli köyünde ise 11.30-13.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Polatlı'ya bağlı Kargalı, Kuşçu, Macun, Yenidoğan, Olukpınar, Şabanözü, Avşar, Müslüm, Sarıoba, Karaahmet, Oğuzlar, Güreş, Hıdırşeyh köyleri, İstaş, Hükmü Peker,Kartavuk, Selamoğlu Nakliyat, Makromermer, Erten Matbaa, Gıpta-Özgün Matbaa, Öztoklu Mermer, Ayfor Çelikkapı, Türklift Asansör, Ufuk Petrol, Özbek Petrol, Koton Petrol, Ava Petrol, Tp Petrol, Kmc Tarım Makineleri, Babaoğlu Petrol, Altınörs Tarım Makinaları, Durak Nakliyat, Çms Fırça, Gms Mermer, Antes Çelik Boru, Hema İçme Suyu, Ors İçme Suyu, Tekin Lunapark, Toros Gübre, Aytekinler Petrol, Tukcell, Vodafone, Avea baz istasyonları, Doğan Mermer, Ankara Çelik Kapı, Mirap Petrol, 3. şahıs tarımsal sulama müşterileri, Karapınar, Beyceğiz, Çimenceğiz, Poyraz, Gedikli, Hacıtuğrul, Eski Bacı, Yağmurbaba köyleri, Ors Rulman Sanayi Tic. AŞ, TRT Temelli verici istasyonu, Özyörük Madencilik AŞ, Savini Ayakkabı, Mustafa Sümer Beton Santrali, Hasan Sümer Beton Santrali, Temelli Askeri Havaalanı, Ihlamurkent, Bayındır Kooperatifi, Türkkonut şantiyeleri, Taymek, Aslanlar Petrol, Erdal Petrol, Turkcell, Vadofone, Avea baz istasyonları, Ozan Beton, Oyak Beton, ASO 2. ve 3. OSB İçme Suyu, Trb Kılıç İnşaat, Ozan Madencilik, Balbay Yapı Malzemeleri, Türkkonut şantiye binaları, TPAO şantiyesi, Kuğugölü Restoran, Temelli Gecekondu Önleme Bölgesi 11.30-13.30 saatleri arasında, Evliyafakı köyü ise 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak. Bala ilçesine bağlı Kesikköprü ve Erdemler mahalleleri, Halildede, Kaldırım köylerine 09.00-13.00 saatleri arasında, Kazan ilçesine bağlı Ciğir köyüne ise, 10.00-15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Çubuk'a bağlı, Barbaros Mahallesi Karagöl, Cennet, Beyyeri, Sultan Ahmet caddelerinin bir kısmı, Ticaret Lisesi ve civarı, İniş, Çay, Kordon 10-11-13-13-14-15. sokaklar, Baran, Gazel, Rauf, Engin, Güvercin, Işık 1-2-3-4. sokaklar, Mekan 1-2-3-4. sokaklar, Nadide 1-2-3-4. sokaklar, Fedakar 1-2-3. sokaklar, Yiğit 1-2-3-4. sokaklar,Çimen, Çağrı, Çankaya, Mısır, Esen, Kısmet sokaklara 09.00-11.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. '' -24 MAYIS SALI- 24 Mayıs Salı günü Keçiören ilçesinde 10.00-15.00 saatleri arasındaki kesintiden Pursaklar Fatih Mahallesi Han Sokak ve civarı, 09.00-14.00 saatleri arasındaki kesintiden de 23 Nisan Mahallesi Ulusoy ve Zorlu sokaklar, Bademlik Caddesi ve civarı, Güzelyurt Mahallesi 6-7-8-24. sokaklar, Toki inşaat şantiyeleri etkilenecek. Sincan'a bağlı Törekent Mahallesi 303, 449, 457. sokaklara 09.00-13.00 saatleri arasında, Ulubatlı Hasan Mahallesi Birsel, Bıldırcın, Balıkçı, As ve Birgül sokaklar ile 9. Cadde'nin bir kısmına, 13.00-16.00 saatlerinde kesinti uygulanacak. Polatlı'ya bağlı Evliyafakı köyüne 09.00-16.00 saatleri arasında, Kazan ilçesine bağlı Ciğir köyüne 10.00-15.00 saatleri arasında, Alpagut köyüne ise 12.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Çubuk'ta Yavuz Selim ve Cumhuriyet mahallelerine bağlı Atatürk Caddesi'nin bir kısmı, belediye binası, verem savaş dispanseri, halk eğitim merkezi, Peynirci Süpermarket, Tuncel Süpermarket, askerlik şubesi, Finansbank, 1, 2, 3, 4, 5, ve 6. sokaklar, sosyal güvenlik merkezi ve civarları, Ptt ve Hükümet caddelerinin bir kısmı,emniyet müdürlüğü ve civarı, ilçe tarım müdürlüğü ve civarı, Murat, Boşnak, Lokman, Duru, Pak, Şehit İhsan Aktaşoğlu sokaklarda 09.00-11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. -25 MAYIS ÇARŞAMBA- 25 Mayıs Çarşamba günü, Keçiören ilçesine bağlı Kuşcağız Mahallesi Amaç, Görkemli sokaklar ve civarına 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Sincan ilçesine bağlı Gazi Osmanpaşa Mahallesi 10. Cadde'nin bir kısmı 09.00-12.00 saatleri arasında, Yenikent Sanayi Sitesi 25, 16, 18, 20, 17, 19, 21, 23, 24, 22 ve 15. sokaklar ile Hekimoğlu Caddesi'nin bir kısmı 09.00-13.00 saatleri arasında, Yenikent Menderes Mahallesi 807, 808, 809, 810, 811, 812, 803, Dergi, Aksoy, Deniz, Gür, Dergah ve Atak sokakları, Necip Fazıl Caddesi'nin bir kısmı ve Başkent Diyaliz Merkezi 13.00-17.00 saatleri arasında, Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nin bir kısmı ise 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik alamayacak. Etimesgut ilçesine bağlı Topçu Mahallesi 1532, 1512, 1534, 1541, 1519. sokaklara 09.00-13.00 saatleri arasında, Polatlı ilçesine bağlı Gündoğan köyü, Polatlı Belediyesi Gündoğan Köyü İçme Suyu, Ardiyeciler Sitesi, 3. şahıs tarımsal sulamalara 09.00-16.00 saatleri elektrik verilemeyecek. Gölbaşı'na bağlı Soğulcak, Yöreli, Bağiçi, Yayla ve Ahmet Çayırlı mahallelerine 09.00-14.00 saatleri arasında, Kazan ilçesine bağlı Aşağıkaraören köyüne 10.00-15.00 saatleri arasında, Fatih Mahallesi'nin bir kısmına ise 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.