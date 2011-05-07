-BAŞKENTTE ELEKTRİK KESİNTİSİ ANKARA (A.A) - 07.05.2011 - Ankara'nın Çankaya, Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Gölbaşı, Sincan, Etimesgut, Kazan ve Beypazarı ilçelerindeki bazı yerleşim birimlerine, programlı elektrik bakım, onarım, tesis, arıza giderme, direk dikimi ve hat çalışmaları nedeniyle 9-11 Mayıs tarihlerinde elektrik verilemeyecek. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs'ta Çankaya'da 100.yıl Çankaya Belediyesi Lojmanları, 1505. Cadde, 1500. Cadde ve civarına 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. 9 Mayıs'ta Mamak'a bağlı Ekin Mahallesi Catak Caddesi ve civarı, Gevaş Caddesi ve civarı, 1615. 1606. Sokaklar ve civarına 09.00-11.00 saatleri arasında, Yeşilbayır Mahallesi 1793. Sokak, Karapürçek Mahallesi Yeşilkuşak Caddesi, 10.Cadde, Başgimpa Deposu ve civarı 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Yine Mamak ilçesine bağlı, Beşikkaya Mahallesi 1951. 1967. sokaklar 10 Mayısta 09.00-14.00 saatleri arasında, Türközü Mahallesi 430/1. Sokak ise 11 Mayısta 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik alamayacak. 10 Mayıs'ta Keçiören ilçesine bağlı Şehit Kubilay Mahallesi Özgür, Hakan Bayrak, 106. 103. sokaklar ve civarına 10.00-15.00 saatleri arasında, Yenimahalle'de, 9 Mayıs'ta Aşağıyahyalar Mahallesi Eski 08.Sokak ve civarına 10.00-15.00 saatleri arasında, 10 Mayıs'ta Çiğdemtepe Mahallesi 179. Sokak ve civarına 10.00-13.00 saatleri arasında, Güzelyaka Mahallesi 469. Sokak ve civarına 13.00-16.00 saatleri arasında, 11 Mayıs'ta Barıştepe Mahallesi 737. Sokak ve civarına 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Pursaklar ilçesinde 10 Mayıs'ta 09.00-14.00 saatleri arasında yapılacak olan kesintiden, Orhangazi, Belediye, Mimar Sinan, Atatürk, Cumhuriyet Caddeleri, Bereket, Sum, Öztürk, Gümüş Sokaklar ve civarı etkilenecek. Gölbaşı'da 9 Mayısta Karşıkaya Mahallesi 806. Sokak'ta 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. 9 Mayıs'ta Sincan ilçesindeki Gazi Osman Paşa Mahallesi Çiğdem, Gelincik, Gamzeli, Cansu, Gün, Güneş, Gülseren, Gülderen, Seda, Cuma, Candan, Gökyüzü, 161, Camlı, Günaydın, Cemal, 151, Gürgen, 121, 122, Kayı, Erikli, Fındıklı, Kirazlı, Söğütlü, Kekik, 65, Aysen, Elmalı, Armutlu, Burcu, Yapraklı sokaklar, Samsun Caddesi ve Fatih Polis Karakolu 09.00-15.00 saatleri arasında, elektrik alamayacak. Etimesgut ilçesinde 9 Mayıs'ta 09.00-15.00 saatleri arasında yapılacak olan kesintiden, Alsancak Mahallesi 1779, 1772, 1769, 1765. sokaklar ve 2149, 1771, 1747. caddeler etkilenecek. Kazan'da 9 Mayıs'ta Aydın Mahallesi'nin bir kısmında 10.00-15.00 saatleri arasında, Kışla Mahallesi'nin bir kısmına 12.00-15.00 saatleri arasında, Yazıbeyli Mahallesi'nin bir kısmına 09.00-14.00 saatleri arasında, 10 Mayıs'ta Yazıbeyli Mahallesi'nin bir kısmına 10.00-15.00 saatleri arasında, Atatürk Mahallesi'nin bir kısmına 09.00-17.00 saatleri arasında, 11 Mayıs'ta Fatih Mahallesi'nin bir kısmına 10.00-15.00 saatleri arasında, İğmir Mahallesi'nin bir kısmına ise 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Beypazarı ilçesinde, 9 Mayısta Kurtuluş Mahallesi Kaymakamlık Lojmanları, Beypazarı Noterliği, Çobanoğlu Market, Papatya ve Karanfil sokaklar, Deppay, Meteoroloji, Gazipaşa İlköğretim Okulu ve civarına 09.00-14.00 saatleri arasında, 10 Mayıs'ta Ayvaşık Mahallesi Boztepe Mevkii, Taşlıtarla, Pınarkent Kooperatifi ve civarı 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.