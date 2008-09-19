Başkentte elektrik kesintisi

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül Pazartesi günü 09.00-14.00 saatleri arası Çankaya İlçesine bağlı Hanımeli Sokak ve civarı elektrik alamayacak.



Çankaya İlçesine bağlı İlkiz Sokak ve civarı ile Gölbaşı İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma ve Eğitim Tesisleri, Demirkent, Görkem, Doktorlar Siteleri, Mogan Park, Dişas Fabrikasına ise 23 Eylül Salı günü 09.00-14.00 saatleri arası elektrik kesintisi uygulanacak.



Yenimahalle İlçesine bağlı Barıştepe Mahallesi 306, 341 ve 342. Sokaklar, Özgür Sokak ve civarı da aynı tarihte 10.00-15.00 saatleri arası elektrik alamayacak.



Polatlı İlçesine bağlı belde ve köyler, ORS Rulman, Hema Dişli Fabrikası, Temelli Beldesi, TRT Temelli Verici İstasyonu ile Haymana İlçe merkezi ve bağlı ilçe ve köyler ile 3. şahıs tarımsal sulama abonelerine 24 Eylül Çarşamba günü 09.30-12.30 saatleri arası elektrik verilemeyecek.



Aynı tarihte, 09.00-14.00 saatleri arası Çankaya İlçesine bağlı Strazburg Caddesi ve civarı, 10.00-15.00 saatleri arası da Yenimahalle İlçesine bağlı Barıştepe Mahallesi 332, 321, 315 ve 320. Sokaklar, Karabalı Sokak ve civarları da elektrik alamayacak.

