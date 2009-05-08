Başkentte elektrik kesintisi

Dağıtım şebekelerinde önceden planlanan yıllık periyodik işletme, bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle 11-12-13 Mayıs'ta Ankara'nın bazı yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre elektrik kesintisi yapılacak yerler gün ve saatleri şöyle:



11 Mayıs Pazartesi günü; Altındağ'da Karakum, Yıldıztepe mahalleleri, Hacı Bayram Veli Caddesi ve civarı 10.00-15.00, Kazan'da Ahi, Dönge mahalleleri, Güvenç köyü 09.00-14.00, Satı Kadın Mahallesi'nin kısmı 13.00-17.00 saatleri arasında.



12 Mayıs Salı günü; Altındağ'da Karakum Mahallesi, Hacı Bayram Veli Caddesi ve civarı 10.00-15.00, Yenimahalle'de Demetevler 22. Sokak, 5, 6. caddeler ve civarı 09.00-12.30, Keçiören'de Ş. Kubilay Mahallesi, Ş. Hakan Bayrak Sokak, Özlem, Selim, Mehtap, 1. caddeler ve civarı 13.30-17.00, Kazan'da Dönge Mahallesi, Güvenç köyü 09.00-14.00 saatleri arasında.



13 Mayıs Çaramba günü; Altındağ'da Sokullu, Hürriyet mahalleleri, Altındağ Caddesi ve civarı 10.00-15.00, Keçiören'de Bağlarbaşı Mahallesi 21, 22, 23, 26. sokaklar, 6. Cadde ve civarı 09.00-12.30, Çaldıran Mahallesi 9, 11, 106. sokaklar ve civarı 13.30-17.00, Kazan'da Dönge Mahallesi, Güvenç köyü 09.00-14.00 saatleri arasında.

