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Yaşam

Başkent’te elektrik kesintisi

05 Mayıs 2009 22:22

Dağıtım şebekelerinde planlanan yıllık periyodik işletme, hat bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle 8 ve 9 Mayıs’ta Ankara'nın bazı yerlerine elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle'de Şehit Kubilay Mahallesi 107, 108, 148 ve 151. sokaklar, Özlem Caddesi ve civarı 8 Mayıs Cuma günü 09.00-12.30 saatleri arası elektrik alamayacak.

Yenimahalle'de Çiğdemtepe Mahallesi 148, 172, Kermes, Ş. Kadir Özbek Sokaklar ile Selim Caddesi'ne de aynı gün 13.30-17.00 saatleri arası elektrik kesintisi uygulanacak.

Kazan ilçesine bağlı İymir ve Karalar Mahallelerine de 8 Mayıs Cuma ve 9 Mayıs Cumartesi günleri 09.00-14.00 saatleri arası elektrik verilemeyecek.

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