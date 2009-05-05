Başkent’te elektrik kesintisi

Dağıtım şebekelerinde planlanan yıllık periyodik işletme, hat bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle 8 ve 9 Mayıs’ta Ankara'nın bazı yerlerine elektrik verilemeyecek.



Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle'de Şehit Kubilay Mahallesi 107, 108, 148 ve 151. sokaklar, Özlem Caddesi ve civarı 8 Mayıs Cuma günü 09.00-12.30 saatleri arası elektrik alamayacak.



Yenimahalle'de Çiğdemtepe Mahallesi 148, 172, Kermes, Ş. Kadir Özbek Sokaklar ile Selim Caddesi'ne de aynı gün 13.30-17.00 saatleri arası elektrik kesintisi uygulanacak.



Kazan ilçesine bağlı İymir ve Karalar Mahallelerine de 8 Mayıs Cuma ve 9 Mayıs Cumartesi günleri 09.00-14.00 saatleri arası elektrik verilemeyecek.

