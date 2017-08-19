Başkent'te doğalgaz borusu patladı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA\'da yapılan kazı çalışması esnasında doğalgaz borusunun patlaması panik yaşattı.

Olay, sabah saatlerinde Mamak İlçesi Ege Mahallesi\'nde yaşandı. Bir fiber internet firmasının kablo döşemek için yaptığı kazı çalışması sırasında iş makinesinin doğalgaz borusuna zarar vermesiyle bir anda ortaya çıkan gaz panik yaşattı. Çalışma yapan işçiler ve çevredeki vatandaşlar hemen acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla caddeyi trafiğe kapattı. Daha sonra olay yerine gelen doğalgaz ekipleri yapılan çalışma ile gazı kesti. Ölü ya da yaralı bulunmayan olayda doğalgaz ekiplerinin çalışması sürüyor.

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