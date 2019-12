-BAŞKENTTE DEV KORO ANKARA (A.A) - 24.10.2010 - Başkentte, öğrencisinden öğretmenine, çocuğundan yaşlısına kadar yüzlerce kişiden oluşan gönüllü dev koro, Anıtpark'ta ''Cumhuriyet Konseri'' verdi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cumhuriyet Konseri, Devlet Tiyatro Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı (TOBAV), Kavaklıderem Derneği, Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca organize edildi. Anıtpark'ta 80 ilden gelen ve Ankara'daki ilköğretim ve ortaöğretim okulu öğrencilerinin de katıldığı korolar, yine gönüllülerin oluşturduğu şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki orkestra eşliğinde marşlar seslendirdi. Dev koroyu oluşturanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla ''İzindeyiz, Gençlik, Atam, Cumhuriyet, Vatan, 100. Yıl, Bayrağım, Dumlupınar, Sakarya, 10. Yıl, İzmir'in Dağlarında, Ankara, Biz Atatürk Gençleriyiz, İleri'' marşlarını okudu. TOBAV Genel Başkanı Tamer Levent, konser öncesinde, tüm illerden katılan koroların seslendirdiği konserin ''Cumhuriyetin temeli kültürdür'' felsefesiyle yapıldığını belirtti. Başta şef İbrahim Yazıcı olmak üzere korolara eşlik eden orkestranın da tanınmış orkestralarda çalan isim yapmış kişilerden oluştuğunu ve katılımın tamamen gönüllü olduğunu ifade eden Tamer, bu konseri vermek üzere üç yıldır düzenli olarak gelen korolar bulunduğunu belirtti. Koroda her yaştan her kesimden her ses tonuna sahip insanın yer aldığını ve bu farklı insanların uyum içinde seslendirdiğini söyleyen Tamer, ''Bu koro kültüründen yola çıkarak Cumhuriyet ve demokrasi kültürünü anlayabiliriz'' dedi.