-BAŞKENTTE ''ÇERKES HAKLARI YÜRÜYÜŞÜ'' ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - Başkentte yürüyüş düzenleyen Çerkesler anadilde radyo ve televizyon istedi. ''Çerkes Hakları Yürüyüşü'' adı verilen organizasyon kapsamında Çankaya'da Toros Sokakta toplanan Çerkesler, ellerinde Türk, Adige, Abhaz ve Dağıstan bayrakları ile Celal Bayar Bulvarı üzerinden Abdi İpekçi Parkı'na yürüdüler. Anadil eğitimi ve kendi dillerinde radyo, televizyon taleplerini içeren sloganlar atarak, pankartlar açan Çerkeslerin oluşturduğu kortejin önünde, at üstünde geleneksel kıyafetli bir Çerkes de yer aldı. Daha sonra Abdi İpekçi Parkı'na gelen gruptakiler, Çerkes müzikleri eşliğinde dans ettiler. Burada, taleplerine ilişkin bir konuşma yapan Çerkes Hakları İnisiyatifi Sözcüsü Kenan Kaplan, sadece sesi çok çıkanların değil, diğer unsurların da haklarının olduğunun fark edilmesini istediklerini dile getirdi. Dillerini, kültürlerini, kimliklerini kaybetmek istemediklerini ifade eden Kaplan, ''Çocuklarımız da anadilini konuşabilsin istiyoruz'' diye konuştu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelenlerin de aralarında bulunduğu Çerkesler, daha sonra Abdi İpekçi Parkı'ndan ayrıldı.