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Yaşam

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak ANKARA (A.A)

06 Ekim 2011 19:09

-Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Başkentte, 8 Ekim'de, yürüyüş ve açık hava toplantısı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 8 Ekim günü saat 10.00'da, Talat Paşa Bulvarı ve Atatürk Bulvarı'nı takiben Sıhhiye Meydanı'na kadar 13.00-17.00 saatleri arasında yapılması talep edilen ''Tüm Temel Haklarımız İçin Yaşamı Savunuyor, Eşit Özgür, Demokratik Türkiye İstiyoruz'' konulu yürüyüş ve açık hava toplantısına izin verildiği belirtildi. Açıklamada, 8 Ekim'de, Talat Paşa Bulvarı, Ulaştırma Kavşağı ile Hasırcılar Kavşağı arası, Cumhuriyet Caddesi Baruthane Kavşağı ve Gar Kavşağı arası, Kazım Karabekir Caddesi, Ulaştırma Kavşağı ve Kazım Karabekir Kavşağı arası, kortejin hareketine göre de Atatürk Bulvarı, Osmanlı Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arası, Mithat Paşa ve Necatibey caddelerinin, miting süresince araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.

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