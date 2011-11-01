-Başkentte bayramda belediye otobüsleri ücretsiz ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Ankara'da Kurban Bayramı boyunca belediye otobüsleri ücretsiz hizmet verecek. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, başkentlilerin Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmeleri için tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, belediye otobüsleri 6-9 Kasım arasında ücretsiz hizmet verecek; alışveriş ve konaklama merkezleri, mezarlıklar, AŞTİ ve kent içi ulaşım araçları aralıksız denetlenecek. ASKİ'nin ön ödemeli kartlı sayaç kullananların susuz kalmaması için Çankaya, Mamak, Altındağ, Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çayyolu, Batıkent, Keçiören bölge müdürlükleriyle Keçiören ve Mamak belediye binalarına yerleştirilen ASKİMATİK'lerden bayram süresince 24 saat kesintisiz su yüklenebilecek. Ayrıca bayram süresince ASKİ Genel Müdürlük binasından 08.00-16.00 saatleri arası, Kızılay Metro İstasyonu'nda da 08.00-21.00 saatleri arasında vatandaşlar hizmet alabilecek. ''ALO 187'' doğalgaz acil arıza ekipleri de bayram süresince 24 saat görev başında olacak. AŞTİ'de denetimlerini sıklaştıracak zabıta müdürlüğü ekipleri, şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüsü, dolmuş ve taksilerde de denetlemeler yapacak. Çevre Zabıtası ekipleri ise takviyeli olarak denetimlerini sürdürerek, kaçak kömür, çevre ve gürültü kirliliğiyle ilgili şikayetleri değerlendirecek. Arife günü dahil olmak üzere bayram süresince başkentlilerin alışverişlerini rahat ve güvenli bir ortamda yapabilmeleri için işportacıların bulvar ve caddeleri işgal etmelerine izin verilmeyecek. -Mezarlıklara otobüs servisleri- EGO, Kurban Bayramı süresince Karşıyaka ve Cebeci Asri Mezarlığı'na da ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Karşıyaka Mezarlığı'nı ziyaret edecek vatandaşlar 4 gün boyunca metro hattında bulunan ''Hastane'' durağından saat 08.00 ile 16.45 arasında her yarım saatte bir Karşıyaka Mezarlığı'na taşınacak. Cebeci Asri Mezarlığı'nı ziyaret edecekler için de bayram sonuna kadar Sıhhiye Köprüsü üzerinden, Ulus Anafartalar Çarşısı'nın ve Zafer Çarşısı'nın önlerinden yarım saatte bir otobüs kaldırılacak. Vatandaşların rahat ve huzur içinde kabristan ziyaretlerini yapabilmeleri için Karşıyaka Mezarlığı içinde 10 servis aracıyla özel ring seferleri yapılacak. Ayrıca ziyaretçiler Karşıyaka, Cebeci ve Sincan mezarlıklarının girişlerinde ''Mezarlık Bilgi Sistemi''nde yer alan KİOSK'lar sayesinde yakınlarının bulunduğu mezarı ve en kısa yolu harita çıktısı da alarak kolaylıkla bulabilecek. Her yıl olduğu gibi mezarlıklarda Bayram süresince hoparlörlerden Kuran-ı Kerim okunacak, nöbetçi güvenlik ve temizlik ekipleri de görev başında olacak. ''188 Alo Ambulans'' hizmeti bayram boyunca kesintisiz görev yaparak, bayramda sıkıntıya düşecek Ankaralılara yardım edecek. -ASKİ ve BAŞKENTGAZ görev başında olacak- ASKİ Genel Müdürlüğü de bayram tatili boyunca birimlerinin tümünde kesintisiz hizmete devam edecek. Bayramda kente su dağıtan pompalarla arıtma tesislerinde hizmet tam kapasite devam ederken, personel, meydana gelebilecek su ve kanal arızaları için bayram boyunca vardiyalı olarak 24 saat görev başında olacak. BAŞKENTGAZ abone merkezleri de bayram süresince iş başında olacak. Maltepe Abone Merkezi 08.00-21.00 saatlerinde gaz satışı, 08.00-17.00 saatlerinde abonelik, kart değişimi; Sincan Abone Merkezi 08.00-17.00 saatlerinde gaz satışı, abonelik, kart değişimi yapacak. KC Göksu ve Optimum alışveriş merkezlerindeki doğalgaz birimleri, bu yerlerin çalışma saatlerine göre açık olacak. Vatandaşlar, Mavi Masa için 153, doğalgaz arıza için 187, su ve kanal arızası için 185, itfaiye için 110, cenaze ve ambulans için 188, zabıta için 231 79 84 ya da 229 66 91 numaralı telefonları arayabilecek.