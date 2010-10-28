-BAŞKENT'TE BAYRAM TRAFİĞİNE DİKKAT ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri ile ilgili emniyet tedbirleri alındığı belirtildi. Açıklamada, bu tedbirler çerçevesinde, kutlama törenlerinin yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), 08.30-14.00 saatleri arasında Hipodrom Caddesi, İstanbul Yolu-Yenimahalle Köprüsü ile Ulaştırma Kavşağı arası çift yönlü, Konya Yolu, Turgut Özal Bulvarı-Akköprü Kavşağı ile Konya Yolu Çiftlik Kavşağı arası çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı ile Ulaştırma Kavşağı arası, Tandoğan istikameti tek yönlü olarak, Kazım Karabekir Caddesi, Ulaştırma Kavşağı ile İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı arasındaki güzergahın, İstanbul Caddesi istikameti tek yönlü olarak, tören kıtalarının AKM tören alanına geçişlerinde ve dönüşlerinde kısa süreli ve kontrollü olarak araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Açıklamada, Anıtkabir'de törenlerin yapılacağı 29 Ekim Cuma günü, saat 07.30'dan etkinliklerin sonuna kadar Gençlik Caddesi, Tandoğan Kavşağından geliş istikameti ile Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesine gidiş istikametinin gerektiğinde kısa süreli olarak araç trafiğine kapatılacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca belirtilen saatler arasında İstanbul yolundan, Sıhhiye ve Ulus istikametine gidecek sürücülerin Çiftlik Kavşağı-Silahtar Caddesi-Celal Bayar Bulvarı güzergahını, İstanbul yolundan Kızılay istikametine gidecek sürücülerin Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir yolu-İnönü Bulvarı güzergahını, İstanbul yolundan Çankaya istikametine gidecek sürücülerin Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı- Eskişehir yolu-Konya yolu-Çetin Emeç Bulvarı-Hoşdere Caddesi güzergahını, Samsun yolundan Konya yoluna gidecek sürücülerin Akköprü Kavşağı- İstanbul Yolu-Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı Eskişehir yolu güzergahını, Samsun yolundan Eskişehir yoluna gidecek sürücülerin Akköprü Kavşağı-İstanbul yolu-Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı Eskişehir yolu güzergahını, Konya yolundan Anıtkabir tarafına gidecek sürücülerin Beşevler Kavşağı- Bahriye Üçok Caddesi- Degol Caddesi- Tandoğan Kavşağı güzergahını, Keçiören'den İstanbul yoluna gidecek sürücülerin Fatih Caddesi-Etlik Caddesi-Halil Sezai Erkut Caddesi-İvedik Kavşağı-İstanbul Yolu güzergahını, Keçiören'den, şehir merkezi istikametine gidecek sürücülerin ise Fatih Caddesi- İrfan Başbuğ Caddesi-Ulus güzergahını kullanmaları gerektiği kaydedildi.