-Başkent'te Bayram tedbirleri ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güvenlik içerisinde geçirebilmeleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği genelgede emniyet, asayiş, trafik tertip ve tedbirlerinin alınmasını istedi. Vali Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği genelgede, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün 27 Ağustos Cumartesi gününden itibaren sorumluluk bölgeleri itibariyle huzur planlarını uygulamaya koymaları ve emniyet-asayiş tertip ve tedbirlerini 5 Eylül Pazartesi gününe kadar aksatmadan sürdürmelerini isteyerek, havaalanı, gar ve terminallerde yaya ve motorlu devriyelerle şehir içi ve Devlet Karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ve asayiş ekiplerinin sayılarının artırılacağını, vatandaşların huzurlu ve güvenli seyahatlerine hazır hale getirileceğini ifade etti. Büyükşehir, ilçe ve belde belediye başkanlıklarının özellikle alışveriş yerleri ile eğlence yerlerini ve diğer umuma açık mahalleri mevzuatlarına uygun olarak ve tefrik edilecek zabıta ekipleri marifetiyle etkin bir şekilde denetleyeceklerini bildiren Yüksel, belediyelerin itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekiplerini bayram süresince göreve hazır hale getireceklerini, nöbetçi memurluklarını vatandaşların müracaatlarına açık tutacaklarını ve toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin önceden planlanacağını kaydetti. Sağlık, nöbetçi eczane ve haberleşme ile elektrik hizmetleri için gerekli hazırlıkların ilgili birimler sorumlularınca önceden planlanacağını ve acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatları tüm bayram süresince hizmete hazır tutulacağını belirten Yüksel, sosyal hizmet kurumlarının vatandaşlar tarafından ziyaretlerine esas olmak üzere gerekli tertip ve düzenlemelerin Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sağlanacağını ifade etti. Yüksel, genelgesinde şunları kaydetti: ''Ankara'da Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde idrak edilmesine esas olmak üzere yukarıda belirlenen tertip ve tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini, başta birimlerin üst yöneticileri olmak üzere her kademedeki personelin görevlerini üstün hizmet ve sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirmelerini ve uygulamanın birim üst yöneticileri tarafından da bizzat takibini rica ederim.'' Otomobilleriyle seyahat edecek vatandaşları trafik kurallarına uymaları, hatalı sollama yapmamaları, aşırı süratten kaçınmaları ve özellikle uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyaran Yüksel, Ankaralıların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Vatandaş müracaatları için acil telefonlar şöyle: Ankara Valiliği 306 66 00 - 306 66 06 Büyükşehir Belediye Başkanlığı 507 10 00 -Zabıta Müdürlüğü 153 - 2317984 - 2296691 -İtfaiye 110 -Doğalgaz Arıza 187 -Alo Ambulans 188 -Alo Cenaze 188 -Su ve Kanal Arızası 185 İl Jandarma Komutanlığı 387 35 15 - 16 - 17 -Jandarma İmdat 156 -Nöbetçi Amirliği 387 35 15 / 8481 -Jandarma Trafik Timleri 387 35 15 / 8094-95 İl Emniyet Müdürlüğü 303 55 55 -Polis İmdat 155 - 154 -Şehir İçi Trafik 362 62 62 -Bölge Trafik 412 58 33 İl Sağlık Müdürlüğü 385 97 00 -Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 508 40 00 -Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 595 30 00 -Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 306 10 00 -Dr. Sami Ulus Kadın, Doğum, Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 305 60 00 Telekom Bölge Müdürlüğü 121 - 313 30 00 Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 417 00 45 Başkent Elektrik 186