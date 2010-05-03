Başkentte 'Barok Gecesi'

T24-



Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçısı piyanist Çiçek Cihan Tek tarafından sekiz yıl önce kurulan ve 2003 yılından bu yana konser veren "Anthion Ensembel" isimli toplulukta, çembalo, keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, obua ve arp sanatçılarına üç opera solisti eşlik ediyor.



Rönesans ve ağırlıklı olarak Barok dönem müziklerini sunan grup, eserlerin genelde bu topluluğa uygun formları olmadığından orkestrasyonları Çiçek Cihan Tek tarafından yapılan eserlerle sahne alıyor.



Bugüne değin çok sayıda konser gerçekleştiren topluluk, Rönesans dönemi şarkılarından Barok dönemi operalarına kadar çok sayıda eseri repertuvarına aldı.



Solistliğini Soprano Funda Ateşoğlu, Mezzosoprano Şebnem Algın ve Tenor Haser Tek’in üstlendiği toplulukta, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları kemanda Erkin Onay ile Ebru Davran, viyolada Yeliz Özkaya, viyolonselde Bekir Dinçer, kontrbasta Özgür Uluçınar, obua ve alto blok flütte Gülnihal Cihan, obuada Gülay Ülgentürk, arpta Müjdan Aydın, viyola ve bendirde Murat Gedikli, çembalo, triangle ve tefte Çiçek Cihan Tek’ten oluşan topluluk, yarın Operet Sahnesinde vereceği konserde de Barok dönemi eserleri ile seyirci karşısına

çıkacak.



"SEYİRCİYİ GÜNCEL SIKINTILARDAN UZAKLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ"



Anthion Ensemble Sanat Yönetmeni Piyanist Çiçek Cihan Tek, konserle ilgili bilgi verirken kuruluş amaçlarının kendilerini mutlu eden güzellikleri sanatseverlerle paylaşmak olduğunu söyledi.



"Seyirciyi birkaç saatliğine de olsa tüm güncel sıkıntılardan uzaklaştırmayı amaçlıyoruz" diyen Tek, müziğin "Büyülü dünyasında gezinerek ve çok severek icra ettiğimiz bu müzik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize göstermiş olduğu o aydınlık, o barış ve sevgi dolu yolda, bu kutsal toprakların O’nun öngördüğü şekilde kaliteli ve muasır medeniyetler seviyesinde Türk insanının var olduğunu tüm dünya seviyesinde kanıtlama isteğimize de araç oluyor" diye konuştu. Tek, topluluk olarak hedeflerini ise şöyle özetledi:



"Her konserimize şevkle hazırlanıyoruz. Yozlaşmanın her alanda yayıldığı, estetiğin, gerçek sanatın, güzelliğin yerini dümdüz betonlara, ağaçsız, yeşilliksiz, çirkin alanlara bıraktığı, yeni neslin alışveriş merkezlerindeki asansör müziklerinden başka bir şey tanımadığı bir dönemde yaşıyoruz ne yazık ki. Estetiğin yalnızca etek boyu ve marka çanta olarak algılandığı günümüzde oldukça zor bir iş yaptığımızı kabul ediyorum. Ama birileri çabalamalı diye düşünüyorum hep. Kendi öz kültürümüzü derinlemesine algılayıp, tarihimizi bilip, evrensel boyutu algılamalıyız."



Anthion Ensemble topluluğunun Koordinatörü ve Viyola Sanatçısı Murat Gedikli de topluluk üyelerinin tümünün alanlarında çok başarılı isimler olduklarını ifade etti. Gedikli, "Yaptığımız müzik, stil olarak oldukça yalın ama bir o kadar da girift bir yapıya sahip. Bu nedenle de icrası oldukça zorlu" dedi. (aa)