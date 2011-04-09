-BAŞKENTTE 'BAHAR TEMİZLİĞİ' ANKARA (A.A) - 09.04.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığına bağlı temizlik filosu, kentin bulvar ve caddelerinde 24 saat aralıksız çalışarak bahar temizliğine başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre,, kentin ortak kullanım alanlarının daha temiz ve estetik görünümünü sağlamak amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren kent estetiği ekipleri, tüm ana yol, bulvar ve caddelerini temizliyor. Kentte hoş görünmeyen, göz estetiğini bozan, tartışmaya sebep olan sorunlara çözüm arayan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, ortak yaşam alanlarının daha sağlıklı hale getirilmesi için uğraş veriyor. Köprülerin, yaya üst ve alt geçitlerinin temizlenmesi, kaldırımların elle süpürülmesi için 109 personelin görevli olduğu temizlik filosunda, 28 mini araçla da kaldırımlar her gün temizleniyor. Beton ve cam bariyerler, ferforjeler ile köprü alt-yan cephelerin yıkanarak temizlenmesi ve duvar yazılarının silinmesi için de 8 tanker, 8 yıkama aracı, 1 yazı silme aracı ve 24 personel, vardiyalı olarak aralıksız çalışıyor. 150 şoförün görev yaptığı 53 araç ise hergün yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki ana cadde ve bulvarları süpürüyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kent Estetiği Daire Başkanı Ömer Öksüz, kentin bütününden sorumlu olduklarını ve insan odaklı hizmet verdiklerini belirterek, kış aylarında yaşanan karlanma ve buzlanma nedeniyle aralıklarla gerçekleştirilen günlük temizliğin, havaların ısınmasıyla birlikte 24 saat aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Çiçeklerin açması, ağaçların yeşermesiyle yeniden canlanan Ankara'da büyük bir bahar temizliğine başladıklarını kaydeden Öksüz, ''Şehir yaşıyor, her gün yeni bir gün. Biz de Ankara'yı güne hazırlıyoruz. Sabah evlerinden çıktıklarında, vatandaşlarımızın daha temiz üst geçit, kaldırım ve yol görmelerini istiyoruz. Gündüz yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde gece temizliğine ağırlık veriyoruz'' dedi. Öksüz, geçen yıl kent merkezindeki işlek cadde ve bulvarlarda başlatılan ''Şok temizlik operasyonları''nın bu yıl da devam edeceğini belirterek, tüm temizlik ekiplerinin bir araya gelerek hava şartlarının izin verdiği hafta sonlarında bir caddeyi, baştan sona temizleyeceklerini ifade etti. Kaldırım bakım-onarım işlemleri, duvar yazıları ve görüntü kirliliği oluşturan yapıştırmaların temizlenmesi için ''ALO 153-Mavi Masa''ya yapılan şikayetlere öncelik verdiklerini belirten Öksüz, ''Öncelikle bu kent hepimizin. Hep beraber yaşıyor, nimetlerinden hep beraber faydalanıyoruz. O zaman temizlik ve titizlik konusunda da lütfen hassasiyet gösterelim. Bir şikayet, rahatsız eden bir görüntü, rahatsızlık veren birileri olursa da ALO 153'ü arayarak, Mavi Masa'ya bildirelim. Ekiplerimiz ihbarı alır almaz müdahale edecektir'' dedi.