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Yaşam

BAŞKENTTE ASFALT ÇALIŞMASI ANKARA (A.A)

19 Haziran 2011 16:39

-BAŞKENTTE ASFALT ÇALIŞMASI ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havaalanı Yolunun aşınma tabakası ile Samsun Yolunun modifiye asfalt kaplama çalışmalarına yarın başlayacak.  Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri okulların kapanmasıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına başlıyor. Ekipler 20 Haziran'dan itibaren Esenboğa Yolunun modifiye aşınma tabakasının serimi ile Samsun Yolunun modifiye asfalt kaplama çalışmalarına başlayacak.  Esenboğa Havaalanı Yolunda yapılacak modifiye asfalt aşınma tabakası kaplama çalışmaları süresince, yolun çalışma yapılan kesimi trafiğe tamamen kapatılarak, trafik diğer istikamete aktarılıp, çift yönlü olarak sağlanacak. Çalışmaların yaklaşık bir aylık süre içinde tamamlanmasının planlanırken, hava koşulları uygun olduğu sürece çalışmalar 24 saat kesintisiz devam edecek. Samsun 19 Mayıs Bulvarında ise öncelikle yolun yüzeyinde ağır trafik sebebiyle oluşan bozuklukların giderilmesi için trimer (kazı) çalışması yapılacak. Kazı çalışmasından sonra düzeltme tabakasıyla yol yüzeyi kaplanacak. Yaklaşık bir ay sürecek bu çalışmalar yürütülürken, çalışma yapılan kesimde yolun sadece iki şeridi trafiğe kapatılıp, trafik akışı aynı kesimin diğer iki şeridinden kontrollü olarak verilecek. Asfalt kaplama çalışmaları sırasında, sürücü ve yayaların emniyeti için gerekli olan trafik işareti ve yön levhaları karayolları standartlarına göre konuşlandırılacak ve şehrin muhtelif yerlerine asılacak bilgilendirme afişleriyle de vatandaşlar uyarılacak.

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