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Yaşam

BAŞKENTTE ANA YOLLARI KAR KAPATTI ANKARA (A.A)

12 Aralık 2010 02:04

-BAŞKENTTE ANA YOLLARI KAR KAPATTI ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - Başkent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi.  Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde tekrar başlayan yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla çok sayıda ana cadde ile ara yollarda trafik aksadı.  Buzlanmanın da meydana geldiği bazı yollarda maddi hasarlı trafik kazaları yaşanırken, Çetin Emeç Bulvarı, Dikmen Caddesi, Öveçler Caddesi, Bağlum Caddesi, Konya Yolu Kepekli mevki ile özellikle kentin yüksek yerlerindeki pek çok cadde ve sokak ulaşıma kapandı.  Belediye ekipleri ana caddelerde ve kent girişindeki bulvarlarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparken, emniyet güçleri ve trafik ekipleri de çalışmalarını yoğunlaştırdı.  Bu arada, Esenboğa Havalimanı'nda uçak seferlerinin normal olarak devam ettiği, ekiplerin seferlerin aksamaması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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