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Yaşam

Başkentte 6 ilçede elektrik kesintisi

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Tesis ve bakım çalışması dolayısıyla bazı il ve ilçelerde 22 Kasım itibarı ile elektrik kesintisinin yaşanacağını duyurdu

20 Kasım 2016 04:17

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, 22 Kasım’da 6 ilde elektrik kesintisi yaşanacak.Tesis ve bakım çalışması dolayısıyla bazı il ve ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ankara'nın Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Kalecik, Keçiören, Mamak, Sincan ilçelerindeki bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintilerinin yaşanacağı belirtildi. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı ilçelerinde de elektrik kesintilerinin yaşanacağını bildirdi.

 

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