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Yaşam

BAŞKENTTE 6 FİLM VİZYONA GİRECEK ANKARA (A.A)

02 Haziran 2011 12:34

-BAŞKENTTE 6 FİLM VİZYONA GİRECEK ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Başkent sinemalarında bu hafta 6 film vizyona girecek. Komedi türündeki ''The Hangover 2: Felekten Bir Gece Daha'' seyirciyle buluşacak. Yönetmenliğini Todd Phillips'in yaptığı filmin senaryosu da Phillips, Craig Mazin ve Scot Armstrong imzasını taşıyor. Filmde, Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms, Justin Bartha ve Ken Jeong rol alıyor.  Dram, bilim kurgu ve aksiyon türündeki ''X-Men: Birinci Sınıf'' sinemalarda. Yönetmenliğini Matthew Vaughn'un yaptığı, senaryosu Bryan Singer ve Josh Schwartz' ait filmin görüntü yönetmenliğini John Mathieson üstleniyor. Filmde, başlıca rolleri James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, January Jones, Rose Byrne, Nicholas Hoult, Kevin Bacon, Zoë Kravitz ve Jason Flemyng paylaşıyor. Gerilim sevenler için ''Dehşet Evi'' beyaz perdeye geliyor. Yönetmenliğini Miguel Angel Vivas'ın yaptığı senaryosu Vivas ve Javier Garcıa'ya ait İspanya, Fransa yapımı filmde, Guillermo Barrientos, Dritan Biba, Fernando Cayo, Manuela Velles, Martijn Kuiper, Cesar Dıaz rol alıyor. Yeni evlerine taşınan Joven ailesi, eve yerleşmeye başladıkları ilk akşam eve zorla giren üç Doğu Avrupalı kişinin saldırısına uğrarlar. Aile fertleri, hayatta kalmak için yüzleri maskeli bu adamlarla evin içinde kedi-fare oyunu oynamak zorundadırlar. Haftanın yerli yapımlarından ''Kaledeki Yalnızlık'' adlı dram türündeki film gösterime giriyor. Volga Sorgu Tekinoğlu'nun yazıp yönettiği filmde, Numan Çakır, Özlem Tekin, Tolga Sarıtaş, Nur Sürer, Menderes Samancılar, Erkan Can, Ümit Karan, başlıca rolleri paylaşıyor. Yönetmenliğini John Carpenter'in yaptığı ''Koğuş'' seyirciyle buluşuyor. Senaryosu Michael Rasmussen ve Shawn Rasmussen'e ait filmde, Amber Heard, Lyndsy Fonseca, Danielle Panabaker rol alıyor. Uzun metraj filmlere on yıl ara vermiş olan korku ustası John Carpenter, akıl hastanesinde geçen bir filmle geri dönüyor. Küçük seyirciler için animasyon türündeki ''Sevimli Cüceler Cino ve Jülyet'' beyaz perdeye geliyor. William Shakespeare'in ünlü ''Romeo ve Juliet'' oyununun, 3D animasyon dünyasına uyarlaması olan eğlenceli filmde, cücelerin sevimli dünyası anlatılıyor.

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