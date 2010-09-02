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Yaşam

BAŞKENTTE 4 YENİ FİLM GÖSTERİME GİRECEK ANKARA (A.A)

02 Eylül 2010 13:09

-BAŞKENTTE 4 YENİ FİLM GÖSTERİME GİRECEK ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Başkent sinemalarında bu hafta 4 film gösterime girecek. Animasyon türündeki ''Çılgın Hırsız'' seyirciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Pierre Coffin  Chris Renaud'un yaptığı filmin senaryosu Ken Daurio, Sergio Pablos'a ait.  Türkiye sinemalarında hem 3D, hem de 2D kopyalarıyla gösterilmeye başlanacak olan Çılgın Hırsız adlı animasyon filminde, orijinal İngilizce seslendirmesini Steve Carell'ın yaptığı ''Gru'' karakterine komedyen Ata Demirer sesiyle can verdi. Demirer, böylece ilk animasyon seslendirmesini yapmış oldu. Bilim kurgu sevenler için ''Predators (Av)'' beyazperdeye geliyor. Yönetmenliğini Nimrod Antal'ın yaptığı filmde, Danny Trejo, Adrien Brody, Topher Grace, Alice Braga, Laurence Fishburne, Walton Goggins, Derek Mears başlıca rolleri paylaşıyor. Yönetmenliğini Nanette Burstein'in yaptığı romantik komedi ''Seni Uzaktan Sevmek'' gösterime giriyor. Filmde, Drew Barrymore, Justin Long, Kristen Schaal, Christina Applegate, Charlie Day rol alıyor. Başrollerinde Robert De Niro, Jessica Alba, Lindsay Lohan, Don Johnson, Danny Trejo ve Michelle Rodriguez'in rol aldığı ''Ustura'', vizyona giriyor. Film, aksiyon ve gerilim türünü sevenleri sinemaya çekecek.

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