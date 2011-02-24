-BAŞKENTTE "MEYDAN" TARTIŞMASI SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Kızılay'daki SSK İşhanı'nın bulunduğu 6 bin metrekarenin üzerindeki alana, bin metrekarenin altında bir bina yapacaklarını, geri kalan 5 bin metrekarenin üstündeki alanın ise meydan olacağını bildirdi. Tanık, Yüksel Caddesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kızılay'daki SSK İşhanı'nın mülkiyetini Çankaya Belediyesinin aldığını anımsatarak, bu durumun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i rahatsız ettiğini iddia etti. Çankaya Belediyesinin kentin merkezine inmesinin ve burada ''iyi işler'' yapacak olmasının, bazıları tarafından kabul edilemediğini öne süren Tanık, ''Sayın baylar lütfen dert edinmeyin. Çankaya Belediyesi bu binayı almıştır ve meşru zeminler içinde Ankaralıların vicdanında kabul görecek şeyler yapacaktır. Bunun önünde hiçbir güç duramaz'' dedi. Gökçek'in, ''yıkılacak SSK İşhanı'nın yerine meydan yapılmasını destekleyecekleri, ancak ek hizmet binası yapımına müsaade etmeyecekleri'' yönündeki sözlerini hatırlatan Tanık, şunları kaydetti: ''Bizim de asıl fikrimiz zaten o bölgenin altıda beşine meydan yapmak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin Kızılay'da bir meydan yapılması fikrine yıllar sonra da olsa sıcak bakmasını tebrik ediyorum ama inşallah Kızılcahamam'daki hayvan barınağı gibi, Disneyland gibi, metro gibi yapılamayacak bir meydan kavramı değil yapılacak bir meydan kavramında ben de umut ediyorum ki Büyükşehir Belediyesi Güvenpark'ın arkasındaki hizmet binasını da yıkar, yanındaki binaları da bizim yaptığımız gibi satın alıp yıkar ve Güvenpark'ı bir meydana dönüştürür. Hodri meydan...'' Söz konusu alanla ilgili planlarını ''birileri istiyor'' diye değil, ''Ankaralı istiyor'' diye yapacaklarını aktaran Tanık, ''Meydanı olan merkezler'' fikrinin herkesçe kabul gördüğünü ifade etti. Mart ayının 15'ine kadar SSK İşhanı'nın içindeki esnafın tahliye edileceğini, Nisan ayının başında da binanın etrafına inşaat perdesi çekileceğini dile getiren Tanık, şöyle konuştu: ''Ben Ankaralı'nın altıda birlik bölümdeki belediyemizin ek hizmet binasına gönül rızası göstereceğine inanıyorum. Baştan beri de şunu söyledik. 6 bin metrekarenin üzerindeki o alanda bin metrekarenin üzerinde bir bina yapmayacağız. 5 bin metrekarenin üstünde bir alan meydan olacak. Bizim gücümüzün yettiği budur. Getir üstünü de sen koy ve etrafı büyüt.'' Tanık, bir soru üzerine, ''Sayın Gökçek, SSK İşhanı konusunu Mart ayında Büyükşehir Belediyesi Meclisine taşıyacağını söylemiş ama nasıl taşıyacak, ne sunacak araştırdık, bulamadık. Ne olacağını bekleyip göreceğiz ama şunu söyleyebilirim. Meclisten, bizim düşüncelerimizin aksinde bir karar çıkarsa da Çankaya Belediyesinin hakkını arama yolları yok değil. Hakkımızı gerekli zeminlerde ararız'' dedi. -''ANKARA, ANKARALI'NINDIR''- Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Şubat ayı toplantılarında, yetkinin Büyükşehir Belediyesinde olduğu bazı caddelerin yenilenmesi için Çankaya Belediyesinin yetkilendirilmesi yönünde meclise bir teklif getirdiklerini, ancak bu tekliflerinin reddedildiğini anımsatan Tanık, şu anda AK Parti milletvekili olan, eski bakanlardan birinin de bu sokak ve caddelerden rahatsız olduğunu ifade etti. Tanık, adını açıklamadığı milletvekilinin kendisini arayarak, ''Yıldızevler Mahallesi Şehit Mustafa Doğan ve 745. sokaklar berbat durumda. Araçlarımızı bile uzaklara park edip, evlerimize yürüyerek gitmek zorunda kalıyoruz'' dediğini belirterek, söz konusu sokaklarda çektirdiği fotoğrafları gösterdi. Şehit Mustafa Doğan ve 745. sokakların çamur içinde olduğunu dile getiren Tanık, ''Bu sokakların sorumlusu biz miyiz? diye incelettim, ama her iki sokak da 15 metre genişliğinde ve bunun için yetki Büyükşehir Belediyesinde... Bu sokaklara 'biz bakalım' diyoruz, ama bunu bir yetki gasbı gibi algılamanın ve Ankara'yı mülk edinme duygusuna kendini kaptırmış olmanın getirdiği durum, bizi iş yapmaktan uzaklaştırıyor. Böylesi bir mülkiyet mümkün değildir. Ankara, Ankaralınındır'' diye konuştu. -''KADINLARIN ELLERİ ÇÖPLERE DEĞMEYECEK''- Trafiğe kapalı olan Yüksel ve Sakarya caddeleriyle Karanfil ve Konur sokaklarda kullanılmak üzere aldıkları temizlik araçlarını da tanıtan Tanık, araçları, özellikle bölgenin temizliğinde çalışan kadınları düşünerek edindiklerini söyledi. Tanık, ''Kadın dostu kent'' hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda 8 kaldırım üstü temizlik aracı, 2 dar sokaklar için, 2 geniş caddeler için temizlik aracı, konteyner yıkama aracı ve sokakları yıkamada kullanılacak su tankeri aldıklarını bildirdi. Konuşmaların ardından kadın temizlik personeliyle araçların direksiyonuna oturan Tanık, sokakların nasıl temizleneceğini gösterdi. Tanık, yaklaşık değeri 2 milyon lira olan araçlarla kadınların ellerinin bundan sonra çöplere değmeyeceğini sözlerine ekledi.